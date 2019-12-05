В Голливуде готовят новую экранизацию Стивена Кинга о машине-убийце

Роман Стивена Кинга "Почти как Бьюик" экранизируют. Над фильмом работает студия Renegade Entertainment, сооснователем которой стал актер Томас Джейн, ранее сыгравший в трех фильмах по Кингу - "Ловец снов" (2003), "Мгла" (2007) и "1922" (2017).

Томас Джейн в фильме "Мгла" (2007)

Издание Deadline сообщает, что роман 2002 года на протяжении многих лет привлекал внимание мастеров ужаса. Его экранизацией хотел заняться покойный Джордж Ромеро, а в последнее время об этом говорил режиссер фильмов "Кукла", "Одержимая" и "Остаться в живых" Уильям Брент Белл.

Подобно "Кристине", роман "Почти как Бьюик" рассказывает о разумной машине-убийце. После того, как пьяный водитель сбивает полицейского Кертиса Уилкокса, его сын Нед начинает собственное расследование. Он узнает, что у полиции есть тайна - загадочный Buick Roadmaster 1954, запертый в гараже более 20 лет. Вскоре оказывается, что машина является воротами в параллельный мир, и из-за нее в городке Статлер, штат Пенсильвания, происходят странные и сверхъестественные события.

"Это захватывающий и глубоко личный проект для нас, - рассказал Томас Джейн. - Мы исследуем уникально структурированную загадку, охватывающую эпоху 70-х, 80-х, 90-х годов и период после 11 сентября. В центре сюжета - сын, который ищет правду после смерти отца. Мы гордимся тем, что Стивен Кинг поддерживает наше видение его блестящего, провокационного романа".

Кто выступит режиссером картины и сыграют ли в ней знаменитые актеры, пока неизвестно.

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