Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: в Украине и мире их искали чаще всего

Google объявил самые популярные поисковые запросы года. В отчете представлены темы, которые интересовали пользователей сети как в мире, так и в Украине.

Супергеройские фильмы и мультфильмы возглавили мировой рейтинг зрительского интереса. Топ-10 фильмов 2019 года по версии Google выглядит так:

"Мстители: Финал" "Джокер" "Капитан Марвел" "История игрушек 4" "Аквамен" "Однажды в Голливуде" "Холодное сердце 2" "Зеленая книга" "Король Лев" "Аладдин"

В списке самых популярных сериалов украинские пользователи могут найти не самые очевидные наименования. Так, на четвертом месте оказался американский драматический мини-сериал на реальных событиях "Когда они нас увидят", а седьмое и девятое места заняли индийские детские сериалы.

"Игра престолов" "Очень странные дела" "Чернобыль" "Когда они видят нас" "Академия Амбрелла" "Мандалорец" बालवीर "Эйфория" मोटू पतलू "Мертв для меня"

В Украине поисковые тренды несколько отличаются от мировых. В список самых популярных фильмов 2019 года затесался российский фильм "Полицейский с Рублевки", но радует, что в топ-10 вошел и украинский экшн "Захар Беркут".

В десятку самых популярных сериалов в Украине попали лишь два иностранных шоу - "Игра престолов" и "Чернобыль". Остальные позиции заняли украинские и российские сериалы.

Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров, которую называют репетицией перед Оскаром. Больше всего номинаций получил Ирландец Мартина Скорсезе.

Также на этой неделе были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Украинский фильм остался за бортом, но в списке много интересных фильмов.

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