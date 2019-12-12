Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: в Украине и мире их искали чаще всего

Google объявил самые популярные поисковые запросы года. В отчете представлены темы, которые интересовали пользователей сети как в мире, так и в Украине.
Супергеройские фильмы и мультфильмы возглавили мировой рейтинг зрительского интереса. Топ-10 фильмов 2019 года по версии Google выглядит так:
- "Мстители: Финал"
- "Джокер"
- "Капитан Марвел"
- "История игрушек 4"
- "Аквамен"
- "Однажды в Голливуде"
- "Холодное сердце 2"
- "Зеленая книга"
- "Король Лев"
- "Аладдин"
В списке самых популярных сериалов украинские пользователи могут найти не самые очевидные наименования. Так, на четвертом месте оказался американский драматический мини-сериал на реальных событиях "Когда они нас увидят", а седьмое и девятое места заняли индийские детские сериалы.
- "Игра престолов"
- "Очень странные дела"
- "Чернобыль"
- "Когда они видят нас"
- "Академия Амбрелла"
- "Мандалорец"
- बालवीर
- "Эйфория"
- मोटू पतलू
- "Мертв для меня"
В Украине поисковые тренды несколько отличаются от мировых. В список самых популярных фильмов 2019 года затесался российский фильм "Полицейский с Рублевки", но радует, что в топ-10 вошел и украинский экшн "Захар Беркут".
В десятку самых популярных сериалов в Украине попали лишь два иностранных шоу - "Игра престолов" и "Чернобыль". Остальные позиции заняли украинские и российские сериалы.
- Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров, которую называют репетицией перед Оскаром. Больше всего номинаций получил Ирландец Мартина Скорсезе.
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