Исполнитель роли Джеймса Бонда и известная певица сыграют в экранизации сказки "Золушка"

66-летний Пирс Броснан сыграет короля в новой экранизации сказки "Золушка" от Sony Pictures, пишет Page Six. Главная роль в фильме досталась 22-летней певице Камиле Кабельо, номинированной на "Грэмми" и получившей множество престижных музыкальных наград. "Золушка" станет ее актерским дебютом.

Также свое участие в проекте подтвердили актер и певец Билли Портер, озвучившая Эльзу в мультфильме "Холодное сердце" Идина Мензел и 25-летний актер Николас Голицын. "Золушка" выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2021 года.

Новая "Золушка" представляет собой музыкальную комедию, которая переосмысливает популярную западноевропейскую сказку. В фильме героиней станет амбициозная молодая женщина, которая мечтает о большем, чем ей позволяет окружение.

В Голливуде "Золушку" экранизируют не впервые. После классического мультфильма Disney 1950 года сказка получила два киноремейка. В 1997 году в нем сыграли Брэнди Норвуд и Уитни Хьюстон, а в 2015 - Лили Джеймс, Ричард Мэдден и Кейт Бланшетт.

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