RU  UA

Лайм

Исполнитель роли Джеймса Бонда и известная певица сыграют в экранизации сказки "Золушка"

Сказка о сироте, которая стараниями крестной феи выходит замуж за принца, заиграет новыми красками

пятница, 13 декабря 2019, 11:54
читати статтю українською

66-летний Пирс Броснан сыграет короля в новой экранизации сказки "Золушка" от Sony Pictures, пишет Page Six. Главная роль в фильме досталась 22-летней певице Камиле Кабельо, номинированной на "Грэмми" и получившей множество престижных музыкальных наград. "Золушка" станет ее актерским дебютом.

Также свое участие в проекте подтвердили актер и певец Билли Портер, озвучившая Эльзу в мультфильме "Холодное сердце" Идина Мензел и 25-летний актер Николас Голицын. "Золушка" выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2021 года.

Новая "Золушка" представляет собой музыкальную комедию, которая переосмысливает популярную западноевропейскую сказку. В фильме героиней станет амбициозная молодая женщина, которая мечтает о большем, чем ей позволяет окружение.

В Голливуде "Золушку" экранизируют не впервые. После классического мультфильма Disney 1950 года сказка получила два киноремейка. В 1997 году в нем сыграли Брэнди Норвуд и Уитни Хьюстон, а в 2015 - Лили Джеймс, Ричард Мэдден и Кейт Бланшетт.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: Пирс Броснан

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Создатели "Игры престолов" снимут триллер о монстрах Лавкрафта

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс снимут фильм, основанный на графическом романе Лавкрафт. О монстрах Лавкрафта и мифах Ктулху снимут фильм

Бестселлер Стивена Кинга получит еще одну экранизацию

В 1993 году роман уже был экранизирован, правда, не очень успешно

Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: в Украине и мире их искали чаще всего

Самые популярные поисковые запросы в Укарине 2019 - отчет Google. Названы самые популярные фильмы и сериалы 2019 по версии Google

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: