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Вместо Маколея Калкина: на главную роль в ремейке "Один дома" выбрали актера

У юного Арчи Йейтса уже есть опыт комедийного актера

среда, 11 декабря 2019, 11:44
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Юная звезда комедийной драмы 2019 года "Кролик Джоджо" Арчи Йейтс сыграет главную роль в перезагрузке классического рождественского хита "Один дома". Издание Variety сообщает, что 10-летний актер будет играть не Кевина Маккалистера, а нового персонажа, история которого похожа на оригинальную франшизу.

В оригинальном фильме 1990 года Кевина, которого играет Маколей Калкин, случайно оставляют дома, когда его семья уезжает в Париж на каникулы. В течение этого времени он должен защитить дом от пары грабителей, которых играют Джо Пеши и Дэниелом Стерном.

Вместе с Йейтсом в фильме также сыграют комедийная актриса Элли Кемпер ("Офис", "Несгибаемая Кимми Шмидт") и Роб Делани ("Хоббс и Шоу", "Отпетые мошенницы"). Первоначально предполагалось, что им достанутся роли родителей Йейтса, но источники уточнили, что они сыграют кого-то другого.

В 1990 году "Один дома" стал главным прокатным хитом, заработав 476,7 млн долларов по всему миру. Это привело к продолжению 1992 года "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", который также стал огромным успехом.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Один дома

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