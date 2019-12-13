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В новом трейлере "Звездных войн" нашли большой спойлер: фанаты недовольны

Читайте эту новость лишь в том случае, если готовы к спойлерам

пятница, 13 декабря 2019, 18:10
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Новый трейлер "Звездных войн 9: Скайуокер. Восход" показал, что один из главных отрицательных героев саги, Император Палпатин, вернется в ее финальном эпизоде. Маркетинговая кампания Disney, доселе успешно боровшаяся со спойлерами, скрывала этот факт, лишь намекая на присутствие персонажа. Теперь, однако, у фанатов появился повод для негодования: в трейлере раскрыли слишком много важной для сюжета информации, пишет HufPost.

Возвращение Палпатина удивило многих: темный владыка ситхов считался мертвым, и его не упоминали ни в "Пробуждении Силы" (2015), ни в "Последних джедаях" (2017). Но в новом трейлере фанаты узнали, что человек, переманивший Энакина Скайуокера на темную сторону, причастен также к падению Кайло Рена - сына Хана Соло и Леи.

На видео, опубликованном в Facebook, показано, как Кайло Рен исследует храм на неизвестной планете, где слышит голос Палпатина и обнаруживает ужасающую правду о своем переходе на темную сторону.

"Мой мальчик, я был каждым голосом, который ты когда-либо слышал в своей голове", - говорит Император, и его голос меняется от Палпатина до Верховного лидера Сноука и Дарта Вейдера.

Хотя этот факт устанавливает связь между Палпатином и одним из персонажей новой трилогии, связывая вместе всю сагу, некоторые фанаты не были рады узнать об этом.

"Продвижение фильма было таким хорошим и загадочным до сих пор, и теперь, за пару дней до релиза, они просто сошли с ума", - пожаловался пользователь в Facebook.

"Могу я спросить, зачем трейлеры раздают такие большие спойлеры? В финальном трейлере, который они выпустили для 9 эпизода "Звездных войн", выяснилось, что Палпатин все время был Сноуком. Я хотел бы подождать, пока фильм выйдет, чтобы выяснить это", - написал другой.

"Я потрясен, что Звездные войны выпустили трейлер с ОГРОМНЫМ спойлером", - жалуются в Twitter.

В кинотеатрах Украины "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выходят 19 декабря.

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