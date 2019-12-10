Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ эпилепсии

Студия Disney выпустила предупреждение о том, что фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" может вызвать приступы у людей со светочувствительной эпилепсией, пишет New York Post.

"Звездные войны: Скайуокер. Восход" содержит несколько сцен с постоянно мигающими огнями, которые могут повлиять на тех, кто подвержен светочувствительной эпилепсии или имеет другие формы светочувствительности", - предупредили Disney в письме прокатчикам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний и поражает около 50 миллионов человек во всем мире. Эпилептические приступы могут быть вызваны стимулами в виде мигающих ярких огней, например, стробоскопов.

Disney предложил кинотеатрам вывесить знаки, которые предупредят зрителей о риске, прежде чем они купят билеты на фильм.

Американский Фонд эпилепсии рекомендует, чтобы друзья или члены семьи людей с эпилепсией сначала посмотрели фильм, а затем сообщили, какие сцены могут вызвать приступ. Также поклонникам фантастической саги, склонным к приступам, порекомендовали ходить на сеансы с друзьями в целях безопасности.

Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.

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