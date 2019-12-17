Культовый фильм по роману Стивена Кинга переснимут 36 лет спустя

Череда ремейков и экранизаций романов Стивена Кинга не прекращается. На сей раз перезагрузку получил фильм 1984 года Воспламеняющая взглядом, пишет издание Variety.

Работать над проектом взялись студии Universal Pictures и Blumhouse, а режиссером назначили Кита Томаса, чей дебютный хоррор "Бдение" в 2019 году произвел хорошее впечатление на кинокритиков. Адаптацией сценария займется Скотт Тимс, написавший слешер "Хэллоуин убивает" - 12-й фильм в киносериале об убийце Майкле Майерсе Хэллоуин, который выйдет в 2020 году.

Оригинальная история Стивена Кинга рассказывает о девочке с пирокинетическими способностями. Секретное правительственное агентство похищает ребенка, чтобы использовать ее мощный дар в качестве оружия. В фильме 1984 года главную роль воспламеняющей Чарли Макги сыграла Дрю Бэрримор.

В Голливуде готовят новую экранизацию Стивена Кинга о машине-убийце. Кроме "Кристины", у Кинга есть и другие романы и рассказы о разумных машинах.

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