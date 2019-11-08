Фильм "Доктор Сон": как сиквел "Сияния" помирил Стивена Кинга и Стэнли Кубрика

В кинотеатрах Украины стартовал показ мистического фильма "Доктор Сон" - прямого продолжения романа Стивена Кинга "Сияние" и его культовой экранизации Стэнли Кубрика. Lime посетил премьеру в кинотеатре "Оскар" и рассказывает, как режиссеру Майку Флэнагану удалось невозможное - получить благословение Короля Ужасов и отдать дань уважения Кубрику, чей фильм 1980 года писатель категорически не принял.

Почему Стивен Кинг ненавидит экранизацию Стэнли Кубрика

Стивен Кинг неоднократно говорил о том, что "холодная и циничная" адаптация Кубрика идет вразрез с тем, что сам он вкладывал в свою книгу. Автор воспринял это очень остро, поскольку "Сияние" - его самая личная история. Роман рассказывает о писателе Джеке Торренсе, чей алкоголизм постепенно разрушает его отношения с многострадальной женой Венди и сыном-телепатом Дэнни.

В книге Торренс любит свою семью и старается поступать правильно, даже когда его зависимость и мистический отель "Оверлук" меняют его в худшую сторону. "Оверлук" освобождает безумие Джека, в слепой ярости он пытается убить жену и сына, но в конце позволяет им бежать. В этой истории Кинг выразил собственные страхи навредить семье: писатель страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, которые, к счастью, преодолел.

В экранизации Кубрика герой Джека Николсона не рефлексирует по поводу своего состояния, и в конце просто замерзает до смерти. По мнению Кинга, с самого начала безумие Джека не вызывает сомнений, и зрителю приходится лишь наблюдать за его психическим разложением. Главный замысел - падение положительного героя и его искупление - остался за кадром.

Также Кинг негативно отозвался о персонаже Венди в исполнении Шелли Дюваль. Если в книге Венди более независимая и динамичная, то в фильме Кубрика она просто мать, которая боится своего мужа. В интервью писатель сказал, что Венди Шелли Дюваль - "один из самых женоненавистнических персонажей, которых когда-либо снимали в кино".

Как фильм "Доктор Сон" объединил и продолжил два "Сияния"

В 2013 году Стивен Кинг написал роман "Доктор Сон", убрав из продолжения "Сияния" все, что могло напоминать об адаптации Кубрика. Но Майк Флэнаган прекрасно знал, что влияние Кубрика слишком велико, чтобы его игнорировать. При этом он не хотел заниматься фильмом без благословения Кинга, и проявил себя как безупречный дипломат.

"Я хотел сделать как можно более точную адаптацию "Доктора Сна", но также хотел вернуть отель "Оверлук" таким, каким его представлял Кубрик. И первоначальной реакцией Кинга было: "Нет". Его это не интересовало", - рассказал режиссер изданию The Daily Beast.

Фланаган изменил мнение Кинга. Он придумал для фильма новый финал, который связывал бы "Сияние" Кубрика с оригинальным романом. Ознакомившись со сценарием, Король Ужасов дал своего согласие. В результате мы получили фильм, который отдает дань уважения как Кингу, так и Кубрику, но при этом имеет свой голос и узнаваемый режиссерский почерк, который полюбился поклонникам жанра еще в сериале Флэнагана "Призраки дома на холме" (2018).

"Мне понравились все фильмы Майка Флэнагана, и я раньше работал с ним над "Игрой Джеральда". Итак, я очень, очень внимательно прочитал сценарий и сказал себе: "Все, что мне не нравилось в версии "Сияния" Кубрика, здесь исправлено, - сказал Кинг в интервью Entertainment Weekly. - Ему удалось взять мой роман "Доктор Сон", продолжение, и каким-то образом плавно соединить его с версией Кубрика из фильма "Сияние". Так что да, мне это очень понравилось".

О чем этот фильм и что в нем особенного

Фильм Майка Флэнагана рассказывает о взрослом Дэнни Торрансе (Юэн Макгрэгор), который унаследовал пагубную зависимость отца и пытается заглушить свое "сияние" с помощью алкоголя. Страх и стыд приводят его в пригород Нью-Йорка, где он устраивается работать в хоспис и помогает умирающим спокойно встретить смерть. Однажды Дэнни встречает девочку Абру (Кайли Карран), чьи способности превосходят его собственные. Абра просит нового друга помочь ей уничтожить группу Истинный Узел - вампиров, которые убивают детей, питаясь их "сиянием". Самой сильной и опасной среди убийц оказывается Роуз в Шляпе (Ребекка Фергюсон). Привлеченная мощным сиянием Абры, она вступает с героями в напряженную конфронтацию.

"Доктор Сон" имеет разветвленную сюжетную канву, хорошо прописанных персонажей и стройную логику, которая соединяет множество героев и локаций. Конечно же, важнейшей из них станет "Оверлук". Чтобы воссоздать отель Кубрика, Флэнаган использовал чертежи режиссера, которые хранились на студии Warner Bros. При этом отель получился не просто фоном, а полноценным героем, появления которого ждешь с нетерпением.

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