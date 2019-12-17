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Скандал с Netflix: 1,8 млн человек подписали петицию с требованием удалить комедию об Иисусе

В бразильском фильме "Первое искушение Христа" Иисус изображен как гей

вторник, 17 декабря 2019, 12:19
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Около 1,8 миллиона человек подписали петицию с требованием удалить бразильскую комедию "Первое искушение Христа" с платформы Netflix и публично признать "преступление против веры". Дело в том, что фильм изображает Иисуса Христа геем, что серьезно оскорбило верующих христиан, пишет New York Post.

В фильме рассказывается о том, как на 30-й день рождения Иисус посещает родителей Марию и Иосифа вместе с близким другом Орландо. В трейлере комедии на YouTube Иисус (Грегорио Дювивье) и Орландо (Фабио Поршат) приходят на вечеринку, устроенную его родителями и друзьями, которые пытаются выяснить, кто его новый компаньон.

Фильм вызвал критику со стороны Эдуардо Болсонару, сына бразильского президента Жаира Болсонару.

"Мы выступаем за свободу слова, но стоит ли атаковать веру 86 процентов населения?", - написал он в Твиттере, назвав фильм "мусором" в другой публикации.

Епископ Джозеф Э. Стрикленд из епархии Тайлера, штат Техас, также заявил, что отказался от подписки на Netflix, поскольку богохульники не заслуживают ни копейки поддержки. Другие протестующие отметили "крайне оскорбительное" содержание и предположили, что Netflix "пересек черту". На сегодняшний день петиция на Change.org продолжает набирать голоса.

Бразилия - глубоко религиозная страна с населением около 200 млн. человек, где распространена гомофобия, а католическая церковь и евангельское христианское движение часто критикуют права ЛГБТ+. Президент страны Жаир Болсонару, который однажды назвал себя "гордым гомофобом", выступает против однополых браков и полового воспитания в школах.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Netflix, фильмы 2019

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