Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы

Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Лучший международный художественный фильм", на которую претендовала драма Наримана Алиева "Додому". К сожалению, украинский фильм не смог пробиться в десятку потенциальных номинантов, которых назовут 13 января.
Десять фильмов перейдут к следующему раунду голосования в категории, ранее известной как "Лучший фильм на иностранном языке". Их выбрали из 91-й заявки. Теперь членам Академии предстоит просмотреть все включенніе в шорт-лист фильмов, чтобы проголосовать за одну из картин:
- "Раскрашенная птица" (Чешская Республика)
- "Правда и справедливость" (Эстония)
- "Отверженные" (Франция)
- "Те, кто остался" (Венгрия)
- "Ханиленд" (Северная Македония)
- "Корпус Кристи" (Польша)
- "Дылда" (Россия)
- "Атлантика" (Сенегал)
- "Паразиты" (Южная Корея)
- "Боль и слава" (Испания)
Также шорт-листы были объявлены для номинаций "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший грим", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший анимационный короткометражный фильм" и "Лучшие визуальные эффекты". Их полный список можно увидеть на сайте кинопремии.
Голосование по номинациям на "Оскар" начинается 2 января и продлится до 7 января. Номинации будут объявлены 13 января. Окончательное голосование по "Оскару" начнется 30 января, последний его срок - 4 февраля. Премии раздадут пять дней спустя, 9 февраля.
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