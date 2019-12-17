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Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы

"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым

вторник, 17 декабря 2019, 10:52
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Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Лучший международный художественный фильм", на которую претендовала драма Наримана Алиева "Додому". К сожалению, украинский фильм не смог пробиться в десятку потенциальных номинантов, которых назовут 13 января.

Десять фильмов перейдут к следующему раунду голосования в категории, ранее известной как "Лучший фильм на иностранном языке". Их выбрали из 91-й заявки. Теперь членам Академии предстоит просмотреть все включенніе в шорт-лист фильмов, чтобы проголосовать за одну из картин:

  • "Раскрашенная птица" (Чешская Республика)
  • "Правда и справедливость" (Эстония)
  • "Отверженные" (Франция)
  • "Те, кто остался" (Венгрия)
  • "Ханиленд" (Северная Македония)
  • "Корпус Кристи" (Польша)
  • "Дылда" (Россия)
  • "Атлантика" (Сенегал)
  • "Паразиты" (Южная Корея)
  • "Боль и слава" (Испания)

Также шорт-листы были объявлены для номинаций "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший грим", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший анимационный короткометражный фильм" и "Лучшие визуальные эффекты". Их полный список можно увидеть на сайте кинопремии.

Голосование по номинациям на "Оскар" начинается 2 января и продлится до 7 января. Номинации будут объявлены 13 января. Окончательное голосование по "Оскару" начнется 30 января, последний его срок - 4 февраля. Премии раздадут пять дней спустя, 9 февраля.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Оскар-2020

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