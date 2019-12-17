Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы

Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Лучший международный художественный фильм", на которую претендовала драма Наримана Алиева "Додому". К сожалению, украинский фильм не смог пробиться в десятку потенциальных номинантов, которых назовут 13 января.

Десять фильмов перейдут к следующему раунду голосования в категории, ранее известной как "Лучший фильм на иностранном языке". Их выбрали из 91-й заявки. Теперь членам Академии предстоит просмотреть все включенніе в шорт-лист фильмов, чтобы проголосовать за одну из картин:

"Раскрашенная птица" (Чешская Республика)

"Правда и справедливость" (Эстония)

"Отверженные" (Франция)

"Те, кто остался" (Венгрия)

"Ханиленд" (Северная Македония)

"Корпус Кристи" (Польша)

"Дылда" (Россия)

"Атлантика" (Сенегал)

"Паразиты" (Южная Корея)

"Боль и слава" (Испания)

Также шорт-листы были объявлены для номинаций "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший грим", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший анимационный короткометражный фильм" и "Лучшие визуальные эффекты". Их полный список можно увидеть на сайте кинопремии.

Голосование по номинациям на "Оскар" начинается 2 января и продлится до 7 января. Номинации будут объявлены 13 января. Окончательное голосование по "Оскару" начнется 30 января, последний его срок - 4 февраля. Премии раздадут пять дней спустя, 9 февраля.

Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года. В Украине и мире их искали чаще всего, и украинский топ-10 очень отличается от мировых трендов.

Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров, которую называют репетицией перед "Оскаром". Чаще всего в списке упоминается "Ирландец" Мартина Скорсезе.

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