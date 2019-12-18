В сериале "Властелин колец" появится персонаж, знакомый по книгам и фильмам Питера Джексона

Звезда сериала "Темные начала" Морфидд Кларк получила главную роль в сериале Amazon "Властелин колец". Издание Variety сообщает, что актриса сыграет молодую Галадриэль - владычицу эльфов, которую в трилогии Питера Джексона сыграла Кейт Бланшетт.

Галадриэль стала первой из главных персонажей, знакомой поклонникам "Властелина колец" по книгам и фильмам. Среди других заявленных героев - Белдор и Тайра в исполнении Уилла Поулера и Маркеллы Кавены, и злодей Орен, которого сыграет Джозеф Моул, известный по роли брата Неда Старка из сериала "Игра престолов".

Сюжет сериала "Властелин колец" расскажет о временах, предшествующих "Братству кольца" Джона Толкина. Официальный аккаунт шоу в Twitter публикует интригующие приманки для фанатов. В одном из них изображение карты было дополнено комментарием: "Добро пожаловать во Вторую Эпоху". В мифологии Толкина Вторая Эпоха была временем, когда были созданы Магические Кольца, включая Кольцо Всевластья.

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