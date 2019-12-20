Кинокритики выбрали 10 худших фильмов 2019 года: в списке есть "Рэмбо" и мюзикл "Кошки"

Кинокритки журнала Hollywood Reporter составили антирейтинг фильмов 2019 года, и под раздачу попали даже прокатные хиты вроде "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне.

"На каждый хороший фильм мы смотрим десятки ужасных. Бесконечные ремейки, перезагрузки и новые выпуски франшиз, - жалуются авторы издания. - Любой, кто стремится стать кинокритиком (пожалуйста, не надо, конкуренция очень жесткая), обязан посмотреть все фильмы из списка 10 худших в этом году в качестве меры предосторожности".

Фильмы в списке расположены в случайном порядке, но к каждому из них нашлись свои претензии.

"Стражи Арктики"

"В этом ужасном мультфильме Джереми Реннер озвучивает роль песца, который мечтает стать курьером. Звезд собрали ради голосов, но целевая аудитория вряд ли узнает кого-то из них. Это сбивает с толку, если продюсеры не думают, что присутствие Хайди Клум на афише соблазнит папаш среднего возраста, которые почему-то не понимают, что она играет лису. Милая лиса, но все же".

"Кошки"

"Оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем - жутко. Здесь определенно есть какой-то несвежий запах, и если вы никогда не понимали прелести мюзикла "Кошки", эта версия не сможет ее объяснить".

"Темный Феникс"

"Франшиза Люди Икс ужасно оступилась. Ровный темп не учащает пульс, режиссерскому дебюту продюсера Саймона Кинберга не хватает напряжения, а также малейшего ощущения драматического нюанса".

"Домино"

"За свою долгую и влиятельную карьеру Брайан Де Пальма сделал то, что некоторые могут не одобрить. Он крал целые эпизоды у пионеров кино и часто был королем умных, искусно созданных запретных удовольствий. Но Де Пальма редко был виновен в тупости, что случилось с этим триллером о борьбе с терроризмом".

"Фанатик"

"Смущая и себя, и своих оставшихся поклонников в тщеславном проекте Фреда Дарста, Джон Траволта играет в триллере о парне, настолько раненном грубым поведением своей любимой кинозвезды, что он берет актера в заложники. Фильм не создает ни саспенса, ни убедительного портрета одержимости".

"Призраки Шэрон Тейт"

"Тейт заслуживала большего при жизни. И после смерти она заслуживает большего, чем это безвкусное упражнение в эксплуатации".

"Миллион мелких осколков"

"Не вызывая эмоционального вовлечения, фильм становится просто еще одним изнурительным раундом саморазрушительной деградации".

"Рэмбо: Последняя кровь"

"Сценарий, написанный в соавторстве Сильвестром Сталлоне и Мэтью Цирульником, выглядит сделанным наспех и совершенно обычным. Больше напоминает пилот для телесериала Рэмбо, чем надлежащие проводы франшизы".

"Море соблазна"

"Море соблазна оставляет свой талантливый актерский состав во главе с Мэтью МакКонахи и Энн Хэтэуэй на берегу. Слишком сознательно запутанный и ни разу не убедительный".

"Бок о бок"

"Здесь достаточно материала для захватывающей драмы, но сценаристы не смогли придумать что-нибудь интересное. Мотивации персонажей остаются неисследованными, и фильм хромает от одной безразличной сцены к другой. Он чувствуется намного длиннее своих 89 минут, 8 из которых - титры".

Названы самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии. Среди них - яйцо-рекордсмен и беременная Бейонсе.

Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года. В Украине и мире их искали чаще всего, и украинский топ-10 очень отличается от мировых трендов.

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