Беременная Бейонсе и яйцо-рекордсмен: самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии

Второе десятилетие XXI века подходит к концу, и одним из самых знаковых его явлений стало появление и триумф Instagram. Социальной сетью, созданной в 2010 году программистами Кевином Систромом и Майком Кригером, сегодня ежедневно пользуется более 500 млн человек, а количество активных аккаунтов превышает 1 млрд.

Тренды и герои в Instagram меняются с огромной скоростью. То, какие фотографии за 10 лет его существования становились самыми популярными, отлично демонстрирует вкусы общества и быструю "моду на кумиров".

Самое популярное фото 2010 года давно стало историей. На нем изображена нога создателя Instagram Кевина Систрома и его любимая собака. Снимок насчитывает скромные по нынешним меркам 120 тыс. лайков.

Фото: @kevin

В 2011 году в лидеры Instagram выбился Джастин Бибер. На снимке 16-летний певец запечатлен с отцом Джереми, младшим братом Джексоном и сестрой Джазмин. Семейное фото набрало 270 тыс. лайков

Фото: @justinbieber

В 2012 году мир сходил с ума по бой-бенду One Direction, потому самым популярным фото года стал снимок его участников Луи Томлинсона и Зейна Малика. Сегодня количество лайков под ним составляет 1,18 млн.

Фото: @onedirection

В 2013 году Бибер снова побил рекорд Instagram, и помогла ему в этом фотография с Уиллом Смитом. Лайки под ней поставили 1,5 млн человек.

Фото: @justinbieber

В 2014 году Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста, и фотография их роскошной свадьбы стала абсолютным рекордсменом года, набрав 2,4 млн лайков.

Фото: @kimkardashian

В 2015 году Ким передала эстафету единокровной сестре Кендалл Дженнер. Под фотографией модели с причудливо разложенными на полу волосами собралось 2,5 млн сердечек.

Фото: @kendalljenner

В 2016 году певица Селена Гомес была рекордсменкой по количеству подписчиков в Instagram. Не удивительно, что ее яркое фото с колой смогло собрать рекордные 5,9 млн лайков.

Фото: @selenagomez

В 2017 году Бейонсе огорошила мир новостью, что она и ее муж JAY-Z ждут двойню. Фото певицы, нежно поддерживающей живот в золотом платье, лайкнули 11,1 млн раз.

Фото: @beyonce

В 2018 году семья Кардашьян-Дженнер опять завоевала пальму первенства в Instagram. На сей раз отличилась Кайли, самая молодая миллиардерша, заработавшая состояние самостоятельно. Ее первое фото с новорожденной дочерью Сторми собрало 14 млн лайков.

Фото: @kyliejenner

В 2019 году под фото ребенка Кайли Дженнер красовалось уже 18 млн лайков, но ее рекорд побило… яйцо. Фото, размещенное вместе с просьбой собрать больше лайков, чем у Кайли, лайкнули 52 млн раз. Вскоре оказалось, что загадочный аккаунт был создан для рекламы Супербоула, но рекорда это не отменяет. Остается лишь гадать, что готовит нам 2020 год.

Фото: @world_record_egg

8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год. 4 года назад канал "Мир Райана" начинался с простой распаковки игрушек.

Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года. В Украине и мире их искали чаще всего, и украинский топ-10 очень отличается от мировых трендов.

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