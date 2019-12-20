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Никакой компьютерной графики: Том Круз испытал перегрузку в истребителе ради нового фильма

Рисковую затею воплотили ради "убедительного искажения лица"

пятница, 20 декабря 2019, 17:15
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Том Круз на съемках старается выполнять большинство трюков самостоятельно, и Фильм Топ Ган: Мэверик не стал исключением. Чтобы убедительно выглядеть в сценах с перегрузкой в истребителе, актер отказался от компьютерной графики и находился в кабине, пока профессиональные летчики выполняли рискованные маневры.

"Вы просто не сможете передать этот опыт, если не будете снимать его вживую, - сказал Круз во впечатляющем бекстейдж-видео. - Для того, чтобы достичь этого, мы работали с величайшими летчиками-истребителями в мире. Это агрессивно. Вы не можете сыграть такое искажение лица. На них действует 7,5-8 g (единиц стандартного ускорения свободного падения)".

При длительных перегрузках 7-8 g у человека пропадает зрение, кровь отливает от головы и он теряет сознание. Обычный человек может выдерживать перегрузки до 15 g около 5 секунд без потери сознания.

Том Круз убедил коллег по фильму повторить его рисковый трюк. Актер Майлз Теллер признался, что никто не думал, что они действительно будут снимать эти сцены живьем.

"Поместить нас в самолеты было очень серьезным делом. Все думали, что это невозможно, - сказал Теллер. - И я думаю, что когда Том слышит, что что-то невозможно, он сразу приступает к работе".

Съемки фильма также проходили на борту авианосца "Авраам Линкольн". Продюсер Джерри Брукхаймер хотел таким образом сделать "Топ Ган 2" "любовным письмом к авиации".

Фильм "Топ Ган: Мэверик" является продолжением культового драматического боевика 1986 года "Лучший стрелок" Тони Скотта. Он выйдет на большие экраны в июне 2020 года.

  • В октябре Том Круз погостил в городах Украины и даже прокатился в киевском метро. Оказалось, звезда Голливуда искал локации для нового проекта.
  • Брэд Питт пошутил о превосходстве над Томом Крузом. Актер рассказал о своем самом "смелом" поступке на съемках и сравнил себя со знаменитым коллегой.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Том Круз

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