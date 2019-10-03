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Что в Украине намерен снять Том Круз: в Одессе проговорились о планах актера

Ранее стало известно, что в Украине звезда Голливуда ищет локации для нового проекта

четверг, 3 октября 2019, 15:48
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Голливудский актер Том Круз, который в этом месяце погостил в городах Украины и даже прокатился в киевском метро, подыскивает локации для своего нового кинопроекта, а если точнее - нового шпионского экшена.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Одесского морского порта, в котором Круз также побывал в рамках экскурсии по городу.

Примечательно, что продюсерская группа знаменитого гостя посетила пассажирский терминал порта, локации с видами на грузовые причалы, 22-этажную гостиницу "Одесса", эстакаду порта и Потемкинскую лестницу. Похоже, именно в Одессе Круз и присматривает те самые локации, о которых говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 30 сентября.

Поклонники актера предполагают, что речь может идти о продолжении кинохита "Миссия невыполнима", однако никаких подтверждений этому пока нет. Как стало известно ранее, до приезда в Одессу Том Круз успел погостить и во Львове, где встретился с мером города Андреем Садовым.

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