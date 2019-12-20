Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в кино: фото

Принц Уильям наградил режиссера Кристофера Нолана почетным Орденом Британской империи за заслуги в кинематографе. Издание People сообщает, что награда вручалась от лица королевы Елизаветы II.

"Как страстный сторонник кино, я очень рад, что кинематограф удостоен такого рода чести, - сказал режиссер. - Я думаю, что кино - это одно из величайших коллективных развлечений, одна из великих форм искусства. Приятно видеть, что ему присвоен такой статус".

Орден Британской империи ранее вручался многим деятелям культуры и шоу-бизнеса. Среди них - Эд Ширан, Виктория Бекхэм и Джоан Роулинг.

Самые известные фильмы Кристофера Нолана - "Начало", "Темный рыцарь", "Дюнкерк", "Интерстеллар", "Престиж". В 2020 году выходит его новая картина - триллер с Робертом Патинсоном и Джоном Вашингтоном "Довод".

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