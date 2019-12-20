Трагедия на съемках "Ходячих мертвецов": семья погибшего каскадера получит $ 8,6 млн

Суд обязал развлекательную компанию AMC Networks выплатить $ 8,6 млн семье Джона Бернекера, каскадера сериала "Ходячие мертвецы", который трагически погиб на съемках. Было установлено, что продюсерская компания шоу и наблюдавшие за трюком члены съемочной группы частично ответственными за инцидент.

По информации People, Бернекер скончался в июле 2017 года после падения во время съемок 8 сезона "Ходячих мертвецов". Предполагалось, что опытный 33-летний каскадер должен был упасть с балкона на спасательное полотно, но мужчина случайно зацепился за перила и упал на цемент с высоты 6 метров.

"Трагическая и предотвратимая смерть Джона произошла в результате серии неудач, связанных с безопасностью [на съемках]. Изучение этих неудач будет иметь большое значение для того, чтобы подобные трагедии не происходили с другим каскадерами и их семьями", - сказал адвокат, представляющий родных Бернекера.

Компания AMC Networks продолжает настаивать, что съемочные площадки "Ходячих мертвецов" безопасны и соответствуют всем стандартам отрасли, что подтверждает благополучное производство более 150 эпизодов шоу.

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