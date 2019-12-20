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Джоан Роулинг обвинили в трансофобии из-за поста в Twitter: детали скандала

Писательница поддержала женщину, уволенную за "трансофобскую позицию"

пятница, 20 декабря 2019, 12:39
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Автор романов о Гарри Поттере поддержала в Twitter британскую исследовательницу Майю Форстейтер, уволенную за твиты о том, что сменившие пол мужчины "не могут превратиться в женщин". Теперь писательницу обвинили в трансофобии, а правозащитная ЛГБТ-организация GLAAD заявила, что ее позиция "подвергает транс-людей риску", пишет Variety.

"Одевайтесь как хотите. Спите с любым взрослым, который согласится спать с вами. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но вынуждать женщин уходить с работы за заявления о том, что пол - это реально?" - написала Роулинг в Twitter, добавив хештеги в поддержку Майи.

Позиция Форстейтер, потерявшей работу в Центре глобального развития, заключалась в том, что существует только два неизменных пола - мужской и женский. Также исследовательница неоднократно называла транс-женщин "мужчинами" и выражала сомнения, что транс-женщинам стоит пользоваться женскими раздевалками.

Организация GLAAD обратилась к пиар-команде Роулинг с предложением провести неофициальную дискуссию между автором и членами транс-сообщества, но представители Джоан отклонили его.

"Джоан Роулинг, чьи книги давали детям надежду на то, что совместными усилиями можно создать лучший мир, теперь присоединилась к антинаучной идеологии, которая отрицает человечность транс-людей, - говорится в заявлении GLAAD. - Транс-мужчины, транс-женщины и небинарные люди не представляют угрозы, и думать иначе - значит подвергать трансгендеров риску. Настало время для союзников, которые знают и поддерживают транс-людей, высказаться и поддержать их фундаментальное право на равное и справедливое обращение".

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