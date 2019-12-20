Новый иск: Харви Вайнштейна обвинили в насилии над 16-летней моделью

Харви Вайнштейн столкнулся с новым серьезным обвинением. Кая Сокола утверждает, что опальный продюсер напал на нее в 2002 году, когда она переехала в США из Польши, чтобы работать моделью. Издание The Hollywood Reporter пишет, что в то время девушке было всего 16 лет.

Согласно жалобе, Соколу представили Вайнштейну на мероприятии ее модельного агентства. Продюсер пригласил ее на обед и предложил помощь в актерской карьере. Девушка согласилась, после чего водитель привез их в квартиру Вайнштейна, где тот "запугал ее прибег к сексуальному злоупотреблению".

Сокола утверждает, что до Вайнштейн сказал, что "ей должно быть комфортно делать то, что скажет режиссер - включая отказ от запретов и раздевание", а также настаивал на том, что произошедшее было нормальным.

33-летняя Сокола также предъявила иск брату Харви, Бобу Вайнштейну, компаниям Miramax и Disney за халатность в связи с их предполагаемой ролью в поддержке продюсера.

Представители Вайнштейна пока не комментируют новый иск. Когда в 2018 году Сокола впервые выдвинула обвинения как анонимная Джейн Доу, адвокаты продюсера сказали прессе, что они нелепые и ложные.

В первом за год интервью Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами. Продюсер напомнил, как помог Гвинет Пэлтроу стать самой высокооплачиваемой актрисой.

Более 30 женщин, обвиняющих Вайнштейна в насилии, достигли с ним соглашения за $ 25 млн. Если сделку подтвердят, продюсеру не придется ни платить своим обвинительницам, ни признавать проступки.

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