RU  UA

Лайм

Новый иск: Харви Вайнштейна обвинили в насилии над 16-летней моделью

Предполагаемый инцидент произошел 17 лет назад

пятница, 20 декабря 2019, 11:00
читати статтю українською

Харви Вайнштейн столкнулся с новым серьезным обвинением. Кая Сокола утверждает, что опальный продюсер напал на нее в 2002 году, когда она переехала в США из Польши, чтобы работать моделью. Издание The Hollywood Reporter пишет, что в то время девушке было всего 16 лет.

Согласно жалобе, Соколу представили Вайнштейну на мероприятии ее модельного агентства. Продюсер пригласил ее на обед и предложил помощь в актерской карьере. Девушка согласилась, после чего водитель привез их в квартиру Вайнштейна, где тот "запугал ее прибег к сексуальному злоупотреблению".

Сокола утверждает, что до Вайнштейн сказал, что "ей должно быть комфортно делать то, что скажет режиссер - включая отказ от запретов и раздевание", а также настаивал на том, что произошедшее было нормальным.

33-летняя Сокола также предъявила иск брату Харви, Бобу Вайнштейну, компаниям Miramax и Disney за халатность в связи с их предполагаемой ролью в поддержке продюсера.

Представители Вайнштейна пока не комментируют новый иск. Когда в 2018 году Сокола впервые выдвинула обвинения как анонимная Джейн Доу, адвокаты продюсера сказали прессе, что они нелепые и ложные.

  • В первом за год интервью Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами. Продюсер напомнил, как помог Гвинет Пэлтроу стать самой высокооплачиваемой актрисой.
  • Более 30 женщин, обвиняющих Вайнштейна в насилии, достигли с ним соглашения за $ 25 млн. Если сделку подтвердят, продюсеру не придется ни платить своим обвинительницам, ни признавать проступки.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Уважение к личности пропало: Анна Ризатдинова рассказала, почему обиделась на Женю Кота

Хореограф Женя Кот прокомментировал финал шоу Танці з зірками-2019, задев Анну Ризатдинову

Мою работу забыли: Харви Вайнштейн рассказал о заслугах перед женщинами

Скандал с Харви Вайнштейном - накануне суда продюсер рассказал, как помогал женщинам в работе

Брэд Питт ответил на слухи о многочисленных романах после развода с Анджелиной Джоли

Личная жизнь Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли. Брэд Питт рассказал, встречается ли с кем-то сейчас

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: