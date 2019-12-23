Они правы: режиссер новых "Звездных войн" ответил на критику фанатов

Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" собирает смешанные отзывы. Многие зрители и критики называют его самой слабой частью трилогии, и режиссер Дж. Дж. Абрамс после показа в Академии кинематографических искусств и наук признал правоту недовольных.

"Я бы сказал, что они правы, - цитирует Абрамса издание Deadline. - Но люди, которым фильм понравился больше всего, тоже правы".

Режиссер и продюсер трилогии, первая часть которой вышла в 2015 году, заметил, что невозможно угодить всем.

"Мы знали, что любое принятое нами решение - дизайнерское решение, музыкальное решение, повествовательное решение - будет радовать одних и приводить в бешенство других, - сказал Абрамс. - И все они правы".

Он также опроверг слухи о том, что между ним и режиссером "Последних джедаев" Райаном Джонсоном возникли разногласия.

"Было бы гораздо интереснее, если бы конфликт был, - сказал Абрамс. - Правда в том, что когда я запустил "Пробуждение силы", я был исключительно благодарен, что режиссер и сценарист, которым я восхищаюсь, сделает следующую часть. Было просто весело наблюдать за происходящим и реагировать на него".

Фильм "Звездные войны: Сайуокер. Восход" в первые выходные собрал в мировом прокате всего $373,5 млн. Предыдущие два фильма саги справились лучше: "Пробуждение силы" за то же время заработал $529 млн, а "Последние джедаи" - $450 млн.

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