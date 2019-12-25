Как Netflix, только "Такфлікс": в Украине появится сервис для просмотра новинок украинского кино

Уже не первый год в Украине говорят о необходимости создать условия для легального и удобного просмотра новинок украинского кино онлайн. С этой же целью уже с 1 января будет запущен онлайн-кинотеатр "Такфлікс".

По словам основательницы проекта, режиссера Надежды Парфан, функционал сервиса будет отличаться от стриминговых платформ. При этом его пользователи смогут довольствоваться новинками украинского кино в высоком качестве и в любое удобное время.

Предварительно "Такфлікс" обещает уникальную систему оплаты за пользование сервисом в виде покупки онлайн-билетов на тот или иной фильм. Таким образом просмотр можно будет осуществлять без подписки и регистрации. Примечательно, что 50% прибыли авторы проекта намерены передавать режиссерам и создателям картин.

На этапе пилота авторы сервиса также планируют сделать акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства. Так, к примеру, в числе первых на страницах "Такфлікс" появится антиутопия Корнея Грицюка "2020: Безлюдна країна" - фильм о воображаемом 2020 годе в Украине, которую охватила волна массовой миграции.

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