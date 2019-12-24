Джеки Чан на съемках довел режиссера до слез - новый трюк актера едва не стоил ему жизни

Джеки Чан едва не погиб на съемках нового триллера "Авангард" в Китае. Как сообщает The Star, во время съемок в море 65-летнего актера зажало камнем, он не мог освободиться и рисковал утонуть.

На пресс-конференции в Пекине Чан сказал, что заставлял себя сохранять спокойствие и не паниковать. Всю опасность произошедшего он осознал только ночью, когда принял душ.

"Я внезапно почувствовал себя действительно напуганным, и мое тело начало дрожать. Я запросто мог умереть", - вспоминает актер.

К счастью, съемочная команда "Авангарда" вовремя заметила, что Джеки Чану нужна помощь, и вывела его из опасного места. После этого звезде боевиков пришлось убеждать режиссера фильма Стэнли Тонга, что с ним все в порядке. Оказалось, тот ожидал худшего, когда узнал, что Чан попал в беду на море.

"Когда я увидел, как Джеки вышел из воды, я просто не мог сдержать слезы", - признался Тонг.

Джеки Чан не впервые рискует жизнью на съемках. В 1986 году, работая над фильмом "Доспехи бога", Чан упал с дерева и получил тяжелую черепно-мозговую травму, после которой оказался на грани смерти.

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