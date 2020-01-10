Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет

Австралийский актер и модель Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет. Накануне смерти мужчина страдал от проблем с психическим здоровьем.

Печальную новость в Instagram подтвердила мать Хейнса, актриса Джейн Бадлер. "Ему было 27 лет, и мир был у его ног. Но, к сожалению, он боролся с психическими заболеваниями и зависимостью, - написала она. - Яркая искра сияла так недолго. Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день моей жизни".

Актриса не раскрыла причину смерти сына. Накануне нового года он опубликовал в Instagram оптимистичный пост, в котором поздравил поклонников с праздником.

"В 2020 год! Новая эра уже началась. Так что давайте все будем двигаться только вперед, оставаясь собой, чтобы наслаждаться каждым моментом во всех прекрасных новых начинаниях. С новым годом, подглядывающие. Столько любви и благодарности за все в моей жизни", - написал Хейнс.

Гарри Хейнс снялся в 5 сезоне "Американской истории ужасов: Отель". Также актер известен по роли в фантастическом сериале Netflix "ОА" (2019).

В сети нашли фото 42-летнего Джона Коннора из "Терминатора", и его не узнать. Время не пощадило актера.

Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес. Женщина утверждает, что в фильме ее оклеветали.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.