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Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес

Женщина утверждает, что в фильме ее оклеветали

среда, 8 января 2020, 13:46
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Бывшая стриптизерша Саманта Барбаш, ставшая прообразом для персонажа Дженнифер Лопес в фильме "Стриптизерши", предъявила продюсерам картины иск на $40 млн. Женщина недовольна, как создатели использовали в фильме черты ее внешности и характера, пишет People.

Барбаш утверждает, что фильм клевещет на нее, показывая, как героиня Лопес использует и производит незаконные вещества в доме, где женщина жила со своим ребенком.

Фильм основан на реальной истории, изложенной в статье New York Magazine 2015 года. В ней говорится о стриптизершах Нью-Йорка, которые вводили наркотики состоятельным клиентам, чтобы использовать их кредитные карты для оплаты больших счетов в стрип-клубе.

Ранее в интервью Барбаш говорила, что фильм "Стриптизерши" ее не впечатлил, а Дженнифер Лопес не удалось передать ее характер.

"У нее было родимое пятно, которое есть у меня. Раньше у меня был пирсинг на верхней губе, у нее - на нижней. У нее была татуировка на пальце, у меня - на запястье. Но манеры Рамоны не похожи на мои. Лично я не такая, - сказала женщина. - Мне понравилась Карди Би. Когда я впервые услышала, что фильм выходит, моя деловая партнерша сказала, что хотела бы, чтобы Карди сыграла меня. Она, возможно, справилась бы лучше. Но я не ненавижу Джей Ло, я все еще ее фанатка".

За роль Рамоны в фильме "Стриптизерши" Лопес была номинирована на премию "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

Барбаш и ее партнерша Рози Кео были обвинены в сговоре, воровстве, двух нападения и трех случаях фальсификации. Обе были приговорены к пяти годам условно.

  • Версаче судится с магазином подделок из-за культового платья Дженнифер Лопес. Принт на платье защищен авторским правом, и Versace намерены его отстаивать.
  • 27 сентября 50-летняя Дженнифер Лопес и ее 44-летний жених Алекс Родригес отпраздновали помолвку. В честь памятного события пара собрала друзей и родственников на уютной вечеринке.

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