Украинский фильм победил на фестивале хорроров в Лос-Анджелесе - о чем он

Фильм "Сторонній" украинского режиссера Дмитрия Томашпольского стал одним из лауреатов Международного кинофестиваля хорроров в Лос-Анджелесе Hollywood Blood Horror Festival и получил там награду за Лучший оригинальный сценарий.

Примечательно, что эта награда для картины Томашпольского стала уже второй в этой категории. Всего же статуэток у режиссера и его команды уже целых восемь. Привезли их из Японии, Канады, США и Колумбии, пишет на официальной странице в Facebook Госкино.

Сюжет картины рассказывает о команде пловцов-синхронистов, которая исчезает под водой в бассейне во время выступления. Наряду с этим во время приема ванной в местной водолечебнице исчезает пациентка. Инспектору, в карьере которого не было еще ни одного нераскрытого дела, приходится выяснять, как связаны эти две истории.

Главные роли в фильме сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. В украинский прокат "Сторонній" выйдет уже в этом году.

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