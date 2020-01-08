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"Новый канал" потроллил конкурентов забавными пародиями на сериал "Крепостная": видео

Вот как выглядела бы драма, если бы ее сняли другие украинские телеканалы

среда, 8 января 2020, 20:02
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Авторы шоу "Кілька пародій" на "Новом канале" потроллили конкурентов, показав забавную пародию на сериал "Крепостная" канала СТБ. Участники пародии представили, как выглядела бы успешная костюмированная драма, если бы ее сняли другие украинские телеканалы.

Видео выпуска появилось на YouTube-канале "Нового", где уже собрало более 40 тыс. просмотров:

Напомним, непредсказуемый финал сериала "Крепостная" спровоцировал среди украинских зрителей настоящий ажиотаж. В Instagram и Facebook появились тематические мемы и сотни постов с призывом продлить сериал на 3 сезон.

Из-за непредвиденной смерти Андрея Жадана, одного из главных героев драмы, в сети также стартовал флешмоб #жаданживи, участники которого потребовали вернуть к жизни персонажа.

  • Ранее актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Крепостная", впервые стала мамой. Примечательно, что донедавна знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как родила первенца.
  • Читайте также на theLime, как секс-символ "Крепостной", любимчик женщин Тарас Цымбалюк, показал свою возлюбленную. Вот кто эта красотка.

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