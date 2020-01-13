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Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года: все победители премии Critics' Choice Awards

Самые престижные награды премии в 2020 году достались Квентину Тарантино

понедельник, 13 января 2020, 12:48
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В США состоялась церемония награждения одной из самых престижных кинопремий - "Выбор критиков-2020" (Critics' Choice Awards). Ассоциация кинокритиков вещательных компаний отметила лучшие фильмы и сериалы 2019 года, и делать прогнозы на "Оскар-2020" стало еще проще.

Лучшим фильмом года стал "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Он также был награжден за лучший сценарий и лучшую работу художника-постановщика. В главной номинации ностальгическая драма Тарантино обошла такие признанные хиты, как "1917", "Форд против Феррари", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Паразиты" и "Неограненные драгоценности".

Квентин Тарантино

Лучшим режиссером года американские кинокритики назвали Квентина Тарантино. "Человек, миф, легенда!" - поздравили его представители премии.

Лучшим актером по версии кинокритиков стал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в триллере "Джокер".

Хоакин Феникс

Лучшей актрисой года назвали Рене Зеллвегер, сыгравшая голливудскую звезду Джуди Гарлэнд в биографической драме "Джуди".

Рене Зеллвегер

Брэд Питт унес награду Critics' Choice Awards как лучший актер второго плана. Он блестяще вжился в роль каскадера Клиффа Бута в фильме "Однажды в Голливуде".

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Лора Дерн стала лучшей актрисой второго плана. Награду ей принесла роль адвоката Норы Феншоу в фильме "Брачная история".

Лора Дерн

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В номинации "Лучший молодой актер" победил 12-летний Роман Гриффин Дэвис, сыгравший Джоджо Бетцлера в трагикомедии "Кролик Джоджо".

Премию Выбор кинокритиков в категории "Лучший актерский ансамбль" унесли звезды драмы Мартина Скорсезе "Ирландец".

Лучшим мультфильмом года назвали "Историю игрушек 4", лучшей комедией - "Меня зовут Доломайт" с Эдди Мерфи, лучшим экшн-фильмом - "Мстители: Финал", лучшим хоррором / научной фантастикой - "Мы" Джордана Пила, лучшим фильмом на иностранном языке - корейский триллер "Паразиты".

Среди сериалов победителями стали "Наследники" (Лучшая драма), "Флибэг" (Лучшая комедия) и "Когда они нас увидят" (Лучший мини-сериал).

Полный список победителей Critics' Choice Awards 2020 доступен на официальном сайте премии.

  • Звезду "Джокера" Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне. Он участвовал в эко-протесте, организованном известной голливудской актрисой и активисткой.
  • Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес. Женщина утверждает, что в фильме ее оклеветали.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: фильмы 2019

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