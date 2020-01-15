RU  UA

Лайм

Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике

среда, 15 января 2020, 14:31
читати статтю українською

25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выходит в апреле 2020 года, но в сети уже вовсю идет его рекламная компания. Одним из партнеров шпионской франшизы стал производитель пива Heineken. Компания выпустила остроумный рекламный ролик, в котором Дэниел Крейг тщетно пытается избавиться от амплуа Агента 007.

"Дэниел Крейг - всемирно известный актер, но в сердцах и умах поклонников 007 во всем мире он навсегда останется Джеймсом Бондом", - говорится в описании ролика.

По сюжету, Крейг отдыхает на испанском курорте, когда таксистка принимает его за Джеймса Бонда и устраивает эффектную гонку. В машине девушки остается паспорт знаменитости, и пока он пытается вернуть документы, местные жители узнают в нем киношного шпиона.

  • Ранее Пирс Броснан рассказал о том, почему Джеймса Бонда должна сыграть женщина. Но исполнитель роли агента 007 не верит, что это произойдет в ближайшем будущем.
  • Недавно Дэниел Крейг сыграл главную роль в комедийном детективе "Достать ножи". Рассказываем, как ему удалось стать одним из лучших фильмов года.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Украинский канал проведет трансляцию церемонии Оскар-2020: где и когда смотреть

Прямую трансляцию церемонии Оскар 2020 из Лос-Анджелеса проведут 225 стран

Молимся, чтоб так все и было: Добронравов рассказал о планах "Квартала" на новых "Сватов"

Сваты 7 сезон планировали снимать в Беларуси с участием сына Федора Добронравова

Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии

Кто получит Оскар в 2020 году - главные номинации и прогнозы букмекеров на Оскар 2020

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: