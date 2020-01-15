Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике

25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выходит в апреле 2020 года, но в сети уже вовсю идет его рекламная компания. Одним из партнеров шпионской франшизы стал производитель пива Heineken. Компания выпустила остроумный рекламный ролик, в котором Дэниел Крейг тщетно пытается избавиться от амплуа Агента 007.

"Дэниел Крейг - всемирно известный актер, но в сердцах и умах поклонников 007 во всем мире он навсегда останется Джеймсом Бондом", - говорится в описании ролика.

По сюжету, Крейг отдыхает на испанском курорте, когда таксистка принимает его за Джеймса Бонда и устраивает эффектную гонку. В машине девушки остается паспорт знаменитости, и пока он пытается вернуть документы, местные жители узнают в нем киношного шпиона.

Ранее Пирс Броснан рассказал о том, почему Джеймса Бонда должна сыграть женщина. Но исполнитель роли агента 007 не верит, что это произойдет в ближайшем будущем.

Недавно Дэниел Крейг сыграл главную роль в комедийном детективе "Достать ножи". Рассказываем, как ему удалось стать одним из лучших фильмов года.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.