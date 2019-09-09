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С дороги, парни: Пирс Броснан хочет, чтобы Джеймса Бонда сыграла женщина

Исполнитель роли Джеймса Бонда готов передать эстафету женщине

понедельник, 9 сентября 2019, 14:00
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Пирс Броснан считает, что мир уже готов к тому, чтобы роль Джеймса Бонда взяла на себя женщина. Даже если с этим в корне не согласны нынешние продюсеры франшизы.

"Последние 40 лет мы наблюдали, как это делают парни. Убирайтесь с дороги, парни, и поставьте туда женщину. Я думаю, что это будет волнующе и захватывающе", - сказал изданию The Hollywood Reporter актер, сыгравший Агента 007 в четырех фильмах ("Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас").

Согласно сообщениям в СМИ, британская актриса Лашана Линч возьмет на себя порядковый номер Бонда - 007 - в 25-м фильме бондианы "Нет времени на смерть", который выйдет в прокат в апреле 2020 года.

Тем не менее, Броснан не верит, что женщина сыграет Бонда, пока Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи продолжают продюсировать фильмы.

"Я не думаю, что это случится при Брокколи", - признался он.

В октябре 2018 года Барбара Брокколи сказала The Guardian: "Бонд - мужчина. Это мужской персонаж. Он был придуман как мужчина, и я думаю, что он останется мужчиной. И это нормально. Нам не нужно превращать персонажей мужского пола в женщин. Давайте просто создадим больше женских персонажей и сделаем так, чтобы история им соответствовала".

Отвечая на вопрос, как агент-соблазнитель должен адаптироваться к современным реалиям, Броснан сказал: "Движение #MeToo было актуальным, значимым и востребованным в нашем обществе, поэтому им придется с этим считаться".

Актер в настоящее время работает над пока еще безымянным фильмом Netflix о песенном конкурсе Евровидение вместе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс.

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