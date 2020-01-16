Ешь, молись, люби: каким получился фильм "Віддана" по роману Софии Андрухович

13 января в кинотеатре "Оскар" в Киеве состоялась премьера фильма "Віддана" - красочной костюмной мелодрамы, основой для которой стала книга Софии Андрухович "Феликс Австрия". The Lime ознакомился с новинкой и выделил несколько причин не упускать ее из виду в прокатные дни.

Сюжет

Роман "Феликс Австрия", получивший в 2014 году несколько литературных наград, подарил фильму пристойный сценарий. Он рассказывает о сложных отношениях молодой служанки Стефы и ее госпожи Адель, живущих в городе Станиславе (ныне - Ивано-Франковск) на рубеже XIX и XX веков. Девушки, которые вместе воспитывались и взрослели, пытаются распутать клубок из ревности, дружбы, страсти и старых обид. Жизнь в их особняке меняется с появлением загадочного гуттаперчевого мальчика и священника, который стал для них яблоком раздора.

"Я все представляла иначе, актеры совсем не похожи на моих персонажей. Но с самого начала я решила, что наиболее разумно - дистанцироваться. Я приняла мысль, что фильм может получится иным, чем мой роман. И это хорошо. Это - интерпретация, и так даже интереснее, чем просто наблюдать 100% соответствие моей фантазии, которую я и так очень хорошо знаю", - рассказала София Андрухович об экранизации.

Жанр

Фильм "Віддана" стал режиссерским дебютом 29-летней Кристины Сиволап, которая постаралась соединить в нем элементы фэнтези, социальной драмы, детектива, эротики, кулинарного шоу и костюмной мелодрамы. Последний жанр в свое время здорово помог популяризации британского кино и литературы. Количество экранизаций Джейн Остин, сестер Бронте и других классиков росло из года в год, помогая продюсерам зарабатывать, режиссерам - развиваться, актерам - становится известными, а зрителям - отвлекаться от прозы будней, погружаясь красивые сказки для взрослых. Способна ли на это Украина? Похоже, что так.

Создатели "Відданої" оценили перспективы жанра, выбрали достойный первоисточник и грамотно использовали визуальные приемы, которые цепляют публику. Кроме того, над фильмом трудились художник-постановщик и оператор сериала "Крепостная", рейтинги которого подтверждают: у костюмной мелодрамы в Украине есть будущее.

Антураж

Если не брать во внимание накладную бороду одного из центральных персонажей (греко-католического священника Иосифа), "Віддану" действительно постарались сделать маленьким праздником для глаз. Наряды героев, обстановка старинной виллы, ювелирные украшения, блюда галицкой кухни и впечатляющие декорации Ивано-Франковска времен Австро-Венгрии превратили картину в оживший музей.

"Віддана" - красивый фильм, и актеров ему подобрали под стать. Главные роли исполнили Алеся Романова (Адель), Роман Луцкий (ее муж Петр) и польская актриса Марианна Янушевич (служанка Стефа). В кадре им приходилось раздеваться, но кроме эстетический функций ню-сцены помогли раскрыть характеры персонажей, добавили им объема.

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"В фильме, как и в книге, мы ставим вопрос и не даем ответа об отношениях интимного характера между главными героинями. И это было нашим сознательным решением, ведь сам зритель должен решить для себя, что происходит между Стефой и Аделью. Мы хотели сохранить непонятность их отношений, и сложность здесь в том, что буквы это одно, а когда ты переносишь их на экран, то они становятся физикой обнаженных тел. Сохранить таинственность в таких условиях крайне сложно, но, кажется, у нас получилось", - отметила режиссер Кристина Сиволап.

"Віддана" стартует в украинском прокате 16 января, ее покажут в 80 городах и 170 кинотеатрах. Дистрибьюторы рассчитывают привлечь в первую очередь женщин, но зрители отмечают, что обилие вкусной еды в кадре позволит значительно расширить аудиторию.

Ранее theLime рассказывали, каким получился фильм "Захар Беркут". Как и "Віддана", он является экранизацией, и снят по повести Ивана Франко.

Украинский фильм победил на фестивале хорроров в Лос-Анджелесе. В украинский прокат триллер "Сторонній" выйдет уже в этом году.

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