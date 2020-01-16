Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов

Фанатам "Игры престолов" придется еще немного подождать выхода приквела своего любимого сериала. Программный директор HBO Кейси Блойс в интервью Deadline заявил, что старт "Дома Дракона" запланирован на 2022 год.

"Я предполагаю, что [сериал стартует] где-то в 2022 году. Они начинают писать", - сказал он, о шоураннере Райане Кондале и Джордже Мартине, который выступает сопродюсером. Блойс подчеркнул, что называть более конкретную дату выхода еще слишком рано.

Сценарий сериала "Дом Дракона" напишут по мотивам романа Мартина "Огонь и кровь". События в нем разворачиваются за 300 лет до "Игры престолов", и рассказывают историю Дома Таргариенов, предков Дейенерис.

"Очевидно, это большое, сложное шоу, - сказал Блойс, добавив, что кастинг для него пока не провели. - Для меня сейчас выход "Дома Дракона" стал приоритетом номер один. Другие проекты пока не получили зеленый свет. Может быть когда-нибудь в будущем, кто знает, но нет никаких ближайших планов. Мы все фокусируемся на "Доме Дракона".

"Дом Дракона" был вторым приквелом "Игры престолов", запущенным в производство после отмененного проекта Джейн Голдман с Наоми Уоттс в главной роли.

"В разработке, в пилотах, иногда вещи складываются, а иногда нет, - сказал директор HBO. - Я думаю, что Джейн проделала прекрасную работу. Не могу выделить какой-то один элемент [неудачи], просто в целом проект не совсем склеился. Это одна из причин, по которой мы начали задумываться о том, "существует ли жизнь после Игры престолов". Нам бы очень повезло сделать один пилот и добиться успеха, но в разработке, как вы знаете, требуется много попыток, чтобы сделать его правильно".

Вместе с Райаном Кондалом шоураннером "Дома Дракона" выступил ветеран "Игры престолов" Мигель Сапочник. Он выступил режиссером одних из самых популярных эпизодов сериала: "Битва бастардов", "Ветра зимы", "Долгая Ночь" и "Колокола".

Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец". Поклонники фэнтези-саги HBO запомнили Роберта Арамайо по роли молодого Эддарда Старка.

IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года. Представители киноресурса проследили за интересами и поведением пользователей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.