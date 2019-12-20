IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года

Именитый ресурс о кино IMDb составил список самых ожидаемых фильмов и сериалов, премьера которых ожидается в 2020 году. В своем исследовании ресурс опирался на поведение пользователей, а также количество просмотренных ими страниц с информацией о проектах, трейлерами и первыми кадрами.

Похоже, в топе наиболее интересных аудитории полнометражек остаются фильмы о супергероях, экшены и киноадапатация мультфильма 90-х "Мулан". Вот как выглядит топ-10:

"Хищные птицы" (Кэти Янь)

"Соник в кино" (Джефф Фаулер)

"Топ Ган: Мэверик" (Джозеф Косински)

"Не время умирать" (Кэри Фукунага)

"Черная Вдова" (Кейт Шортланд)

"Мулан" (Ники Каро)

"Чудо-женщина: 1984" (Пэтти Дженкинс)

"Дюна" (Дени Вильнёв)

"King’s Man: Начало" (Мэттью Вон)

"Форсаж 9" (Джастин Лин)

Что же касается сериалов, в топ вышли проекты об охотниках за нацистами и о несуществующем папе римском с Джудом Лоу и Джоном Малковичем:

"Звездный путь: Пикар"

"Сокол и Зимний Солдат"

"Новый папа"

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

"Сквозь снег"

"Противостояние"

"Чужак"

"Старгерл"

"Охотники"

"Кэти Кин"

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