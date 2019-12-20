IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года

Именитый ресурс о кино IMDb составил список самых ожидаемых фильмов и сериалов, премьера которых ожидается в 2020 году. В своем исследовании ресурс опирался на поведение пользователей, а также количество просмотренных ими страниц с информацией о проектах, трейлерами и первыми кадрами.
Похоже, в топе наиболее интересных аудитории полнометражек остаются фильмы о супергероях, экшены и киноадапатация мультфильма 90-х "Мулан". Вот как выглядит топ-10:
- "Хищные птицы" (Кэти Янь)
- "Соник в кино" (Джефф Фаулер)
- "Топ Ган: Мэверик" (Джозеф Косински)
- "Не время умирать" (Кэри Фукунага)
- "Черная Вдова" (Кейт Шортланд)
- "Мулан" (Ники Каро)
- "Чудо-женщина: 1984" (Пэтти Дженкинс)
- "Дюна" (Дени Вильнёв)
- "King’s Man: Начало" (Мэттью Вон)
- "Форсаж 9" (Джастин Лин)
Что же касается сериалов, в топ вышли проекты об охотниках за нацистами и о несуществующем папе римском с Джудом Лоу и Джоном Малковичем:
- "Звездный путь: Пикар"
- "Сокол и Зимний Солдат"
- "Новый папа"
- "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
- "Сквозь снег"
- "Противостояние"
- "Чужак"
- "Старгерл"
- "Охотники"
- "Кэти Кин"
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