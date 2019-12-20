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IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года

Представители киноресурса проследили за интересами и поведением пользователей

пятница, 20 декабря 2019, 15:26
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Именитый ресурс о кино IMDb составил список самых ожидаемых фильмов и сериалов, премьера которых ожидается в 2020 году. В своем исследовании ресурс опирался на поведение пользователей, а также количество просмотренных ими страниц с информацией о проектах, трейлерами и первыми кадрами.

Похоже, в топе наиболее интересных аудитории полнометражек остаются фильмы о супергероях, экшены и киноадапатация мультфильма 90-х "Мулан". Вот как выглядит топ-10:

  • "Хищные птицы" (Кэти Янь)
  • "Соник в кино" (Джефф Фаулер)
  • "Топ Ган: Мэверик" (Джозеф Косински)
  • "Не время умирать" (Кэри Фукунага)
  • "Черная Вдова" (Кейт Шортланд)
  • "Мулан" (Ники Каро)
  • "Чудо-женщина: 1984" (Пэтти Дженкинс)
  • "Дюна" (Дени Вильнёв)
  • "King’s Man: Начало" (Мэттью Вон)
  • "Форсаж 9" (Джастин Лин)

Что же касается сериалов, в топ вышли проекты об охотниках за нацистами и о несуществующем папе римском с Джудом Лоу и Джоном Малковичем:

  • "Звездный путь: Пикар"
  • "Сокол и Зимний Солдат"
  • "Новый папа"
  • "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
  • "Сквозь снег"
  • "Противостояние"
  • "Чужак"
  • "Старгерл"
  • "Охотники"
  • "Кэти Кин"

Ранее принц Уильям наградил режиссера Кристофера Нолана почетным Орденом Британской империи за заслуги в кинематографе. Примечательно, что награда вручалась от лица королевы Елизаветы II.

В сериале "Властелин колец" появится персонаж, знакомый по книгам и фильмам Питера Джексона. Создатели шоу выбрали актрису на роль Галадриэль.

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