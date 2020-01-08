RU  UA

Лайм

Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец"

Поклонники фэнтези-саги HBO запомнили Роберта Арамайо по роли молодого Эддарда Старка

среда, 8 января 2020, 16:05
читати статтю українською

Британский актер Роберт Арамайо присоединился к съемкам сериала "Властелин колец" от Amazon, пишет Variety. Он сыграет главную роль героя Балдора вместо Уилла Полтера, который выбыл из проекта из-за конфликтов в рабочем расписании.

27-летний Амарайо известен по роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов". Он появляется в трех эпизодах 6 сезона шоу - "Клятвопреступник", "Кровь моей крови" и "Ветра зимы". Также актер сыграл во втором сезоне сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом".

Амарайо - не единственный выпускник "Игры престолов", перекочевавший в сериал "Властелин колец". Роль главного злодея шоу исполнит Джозеф Моул, сыгравший в саге HBO Бенджена Старка - знаменитого разведчика Ночного Дозора и родного брата Неда Старка.

Мало что известно о сюжете сериала "Властелин колец", кроме факта, что его события предшествуют роману Дж. Р.Р. Толкина "Братство кольца". Сериал производится Amazon Studios в сотрудничестве с распорядителями наследия Толкина Tolkien Estate and Trust и New Line Cinema, подразделением Warner Bros. Entertainment.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес

Стриптизерша, чью роль сыграла Дженнифер Лопес, требует у создателей фильма Стриптизерши 40 млн за клевету

Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов

В ночь на 6 января в Беверли-Хиллз вручили престижные награды в области кино и телевидения

Студию создателей комедии Netflix про Иисуса забросали коктейлями Молотова

Скандал с фильмом про Иисуса гея на Netflix - студию комедийной труппы в Бразилии попытались сжечь

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: