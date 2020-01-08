Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец"

Британский актер Роберт Арамайо присоединился к съемкам сериала "Властелин колец" от Amazon, пишет Variety. Он сыграет главную роль героя Балдора вместо Уилла Полтера, который выбыл из проекта из-за конфликтов в рабочем расписании.

27-летний Амарайо известен по роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов". Он появляется в трех эпизодах 6 сезона шоу - "Клятвопреступник", "Кровь моей крови" и "Ветра зимы". Также актер сыграл во втором сезоне сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом".

Амарайо - не единственный выпускник "Игры престолов", перекочевавший в сериал "Властелин колец". Роль главного злодея шоу исполнит Джозеф Моул, сыгравший в саге HBO Бенджена Старка - знаменитого разведчика Ночного Дозора и родного брата Неда Старка.

Мало что известно о сюжете сериала "Властелин колец", кроме факта, что его события предшествуют роману Дж. Р.Р. Толкина "Братство кольца". Сериал производится Amazon Studios в сотрудничестве с распорядителями наследия Толкина Tolkien Estate and Trust и New Line Cinema, подразделением Warner Bros. Entertainment.

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