Новая жизнь началась: счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в канадском парке

Жизнь вдали от Букингемского дворца идет Меган Маркл на пользу: улыбающуюся герцогиню Сассекскую засняли в парке Ванкувера на прогулке с 8-месячным сыном Арчи и двумя любимыми собаками накануне прибытия принца Гарри в Канаду. Вот только от таблоидов избавиться не получилось: снимки опубликовало британское издание Daily Mail, входящее в компанию Associated Newspapers, с которой судится Меган.

На фото Меган Маркл прогуливается по парку Хорт-Хилл возле роскошного особняка Ванкувер-Айленд, где королевская пара останавливалась на День благодарения в 2019 году. Меган деражала маленького Арчи в переноске, выгуливая черного лабрадора Оза и милого бигля по кличке Гай.

В обозримом будущем принц Гарри и Меган Маркл будут находиться в Канаде, пишет таблоид. Страна, входящая в Британское Содружество наций, оказалась для них гостеприимной, хотя большинство канадских налогоплательщиков наотрез отказались оплачивать нужды королевской семьи.

После долгих месяцев обсуждений "Мегзита" королева Елизавета II благословила новую жизнь внука и его американской жены.

"Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся любимыми членами моей семьи, - говорится в официальном заявлении королевы, опубликованном в Instagram. - Я признаю испытания, которые выпали на них в результате повышенного внимания за последние 2 года, и поддерживаю их желание начать независимую жизнь. Я исключительно горжусь, как быстро Меган стала одной из нас. Вся моя семья надеется, что это соглашение позволит им построить новую счастливую и мирную жизнь".

Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы, которые могли возникнуть у вас после "Мегзита".

Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

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