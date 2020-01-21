Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы

Объяснив публике свой резонансный отказ от полномочий старших членов королевской семьи, принц Гарри покинул Великобританию и присоединился к Меган Маркл и 8-месячному сыну Арчи, которые ждали его в Канаде. Молодая семья начинает новую жизнь вдали от строгих королевских правил и назойливых британских таблоидов. Но каким будет их новый статус? Начнет ли Гарри пользоваться фамилией, и если да, то какой? Отвечаем на популярные вопросы поклонников королевской семьи.

Теряют ли принц Гарри и Меган Маркл свои титулы?

Согласно заявлению Букингемского дворца, принц Гарри и Меган потеряют звания королевских высочеств, поскольку отказались оставаться работающими членами королевской семьи. Подходит к концу их роль официальных представителей королевы Елизаветы II, а значит и на государственные средства для выполнения королевских обязанностей рассчитывать не приходится.

"Их Королевскими Высочествами" Гарри и Меган останутся лишь до весны 2020 года, но после этого их по-прежнему можно называть герцогом и герцогиней Сассекскими.

Гарри сохранит свой титул принца, но потеряет воинские звания генерал-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев, почетного командующего Военно-воздушной базой Королевских ВВС Хонингтона и почетного главнокомандующего малыми кораблями и водолазными операциями Королевского флота.

Любопытно, что когда Гарри служил в Армии, он пользовался фамилией Уэльс (в знак уважения к его отцу, принцу Уэльскому). Захочет ли он снова взять эту фамилию - неизвестно.

К слову, маленький Арчи никаких титулов не теряет: когда мальчик родился, родители решили, что он будет просто Арчи Харрисоном Маунтбэттен-Виндзором.

"Гарри, Меган и Арчи навсегда останутся любимыми членами моей семьи", - говорится в заявлении Елизаветы II

Заберут ли у Гарри и Меган их дом, предоставленный королевой Елизаветой?

Фрогморский коттедж в Виндзоре - недвижимость королевы Елизаветы II. К счастью для Гарри и Меган, бабушка не стала выставлять молодую семью на улицу. После "Мегзита" он остается официальной резиденцией пары, но им предстоит вернуть налогоплательщикам 2,4 млн фунтов стерлингов (76 млн грн), потраченных на ремонт. В будущем во время проживания на родине Гарри семья будет самостоятельно оплачивать арендную плату и все эксплуатационные расходы.

Останется ли Гарри наследником британского престола?

Да. Пока жив принц Чарльз, а в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон не появилось больше детей, Гарри остается шестым в очереди престолонаследия, а его сын Арчи - седьмым. Кроме того, наследование престола в Великобритании тесно связано с законодательством, и чтобы член королевской семьи потерял на него право, необходим соответствующий акт парламента.

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Как Гарри и Меган станут финансово независимыми?

По данным Vox, сейчас принц Гарри и Меган Маркл не могут самостоятельно зарабатывать или получать выгоду от благотворительной деятельности. Источники их финансирования - "Суверенный грант" (5% от прибыли "Собственности Короны" - портфеля недвижимости королевы Елизаветы II) и 95% от герцогства Корнуолл (недвижимости, принадлежащей отцу Гарри, принцу Чарльзу).

Пара больше не хочет получать деньги "Суверенного гранта". Это прервет их прямую финансовую связь с Букингемским дворцом, но не лишит доходов от недвижимости Чарльза. Не будем также забывать, что Гарри унаследовал половину денег своей матери Дианы (около 10 млн фунтов стерлингов) и 5 млн стерлингов от своего деда, отца Дианы. Эти средства наверняка хорошо инвестированы. Меган Маркл также имеет собственные деньги, заработанные во время ее актерской карьеры.

Где следить за жизнью принца Гарри и Меган Маркл после их переезда в Канаду?

Главной причиной, с которой принц Гарри и Меган связали свое желание отступить от королевской жизни, стала травля британских таблоидов. Пока неизвестно, сможет ли пара избежать назойливого внимания прессы в Канаде, но, вероятно, общаться с публикой они будут через социальные сети и собственную пресс-службу (ранее за это отвечала пресс-служба Букингемского дворца).

У пары есть официальный аккаунт в Instagram @sussexroyal, но его использовали для публикаций, отвечающим требованиям Короны. Возможно, теперь Гарри и Меган получат больше свободы в социальных сетях, а Меган Маркл снова станет блогером, радуя фанатов неформальными фото и собственными размышлениями.

Имеет ли "Мегзит" политическое значение?

Учитывая более низкие позиции в очереди престолонаследия, принц Гарри и Меган Маркл едва ли могли рассчитывать на участь короля и королевы Великобритании. И хотя в истории королевской семьи их решение стать независимыми от Букингемского дворца является беспрецедентным, никакого существенного значения для института монархии и политики Великобритании оно не имеет.

Канадцы согласились принять принца Гарри и Меган Маркл, но с одним условием. Паре придется платить за все самим, не рассчитывая на помощь налогоплательщиков.

Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

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