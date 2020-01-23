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Фанаты "Игры престолов" получат новый финал: Джордж Мартин рассказал об окончании фэнтези-саги

Мартин по привычке говорит загадками, но его слова обнадеживают

четверг, 23 января 2020, 11:56
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В пух и прах раскритикованный финальный эпизод "Игры престолов" вышел 8 месяцев назад, но фанаты сериала до сих пор не оставляют надежды на компенсацию. Похоже, их мечты сбудутся: писатель Джордж Мартин объявил, что наконец-то заканчивает серию книг "Песнь Льда и Огня".

В интервью немецкой газете Welt Мартин сказал, что две новые книги "Ветра зимы" и "Мечта о весне" будут отличаться от сериала HBO.

"Люди знают конец, но не завершение", - загадочно отметил автор.

После четвертого сезона "Игры престолов" у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайса и закончился исходный материал, потому шоураннеры сами определяли судьбу главных героев. Вплоть до 8 сезона реакции поклонников книги и шоу были позитивными, но финал заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Когда Джорджа Мартина спросили, стоит ли надеяться на фильм с адекватным финалом, писатель ответил: "На данный момент я не могу решать, потому что HBO контролирует права на экранизацию".

"Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс, два создателя сериала, на самом деле хотели закончить сагу после седьмого сезона тремя большими фильмами, - добавил Мартин. - "Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказались от этой идеи. Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом".

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