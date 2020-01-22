Исполнитель роли агента Смита рассказал, почему не вернется в новую "Матрицу"

Хьюго Уивинг, известный по роли агента Смита, объявил, что не будет сниматься в "Матрице 4". Причиной этого стало вовсе не нежелание 59-летнего актера, а несостыковки в рабочем графике, пишет Time Out.

Уивинг получил приглашение сыграть главную роль в постановке "Визит" британского Национального театра, а затем с ним связалась режиссер Лана Вачовски. Изначально актер готов был участвовать в обоих проектах, но они наложились друг на друга.

"Я думал, что смогу сыграть обе роли, но потребовалось 8 недель, чтобы разобраться с датами. Я не спешил соглашаться на "Визит", - рассказал Уивинг. - Я был на связи с Ланой Вачовски, но в конце она решила, что даты ей не подходят. Мы бы распределили время, но она вроде как передумала. Они двигаются вперед без меня".

Для фанатов франшизы, воодушевленных участием Киану Ривза в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, такая новость стала неприятным сюрпризом. Сама же режиссер настроена оптимистично.

"Многие идеи, которые мы с сестрой Лилли исследовали 20 лет назад, стали еще более актуальными, - рассказала она. - Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями".

Лилли Вачовски также не участвует в создании "Матрицы 4", как и Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса. Предположительно, его молодую версию сыграет Яхья Абдул-Матин II, звезда сериала HBO Хранители.

Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице". В сети шутят, что у агента Холдена Форда есть все шансы превратиться в агента Смита.

Ранее аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы. Оказалось, актеры помогли "благотворительной организации", о которой даже не знали.

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