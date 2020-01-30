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Есть один маленький вопрос - режиссер Ахтем Сеитаблаев о резонансе вокруг главы Госкино

Режиссер объяснил, какой видит сложившуюся ситуацию

четверг, 30 января 2020, 20:12
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Удивительного в назначении Марины Кудерчук, которая с прошлого года занимала должность замгубернатора Запорожской области, на должность главы Госкино нет ничего - имя женщины звучало в разговорах на эту тему уже давно. При этом, как отметил режиссер Ахтем Сеитаблаев, ему до сих пор не понятно, в чем Кудерчук оказалась лучше как специалист, чем генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич, получившая поддержку общественности.

Об этом режиссер написал на личной странице в Facebook, где также добавил, что пока все это ему кажется "логическим продолжением разрушения смыслов и ценностей" в государстве.

"Интересно услышать членов конкурсной комиссии, посмотреть видео во время конкурса <...> Плохое ощущение от того, что выглядит все это, как логическое продолжение разрушения смыслов и ценностей… суды над боевыми генералами и волонтерами, кодирования украинских телеканалов, непрозрачность и безответственность в принятии решений, продолжать можно, к сожалению, долго", - указал он.

Помимо этого режиссера также беспокоит еще один "маленький вопрос" - что будет далее с кино: "Жду пресс-конференцию", - заключил Сеитаблаев.

  • Об избрании Марины Кудерчук на должность главы Госкино стало известно 29 января. Новость вызвала в сети крайне негативную реакцию общественности, причинами этого стало отсутствие у Кудерчук профильного опыта. Позже также всплыл факт личного знакомства женщины с президентом Владимиром Зеленским, в котором многие участники дискуссий на эту тему увидели прямой ответ на вопрос Ахтема Сеитаблаева.

  • Ранее Ахтем Сеитаблаев пристыдил Владимира Зеленского и студию "Квартал 95" за сериал "Сваты" и возвращение актеру Федору Добронравову права на въезд в Украину. Создатель картины "Киборги" предложил гаранту посетить оккупированный Россией Крым.

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