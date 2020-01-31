Актер из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию - и все из-за редкой болезни

Дастин из сериала "Очень странные дела" (Гейтен Матараццо) поделился с читателями в Instagram свежим снимком из больницы - 17-летнему парню предстоит уже четвертая операция. Все дело в редком врожденном заболевании, о котором Матераццо уже рассказывал прежде. Это из-за нее у актера неправильно развиваются кости черепа, ключицы и отсутствуют верхние зубы.

С рождения парень страдает от ключично-черепной дисплазии. Заболевание является наследственным и влияет на формирование костей черепа и рост зубов, порой даже оставляет человека без выраженных ключиц. Именно болезнью объясняется шепелявость актера, однако если в сериале она кажется забавной, то в жизни ему не до смеха.

Фото: instagram.com/gatenm123

По словам подростка, из-за болезни большинство зубов в верхнем ряду не выходят наружу. Соответственно, молочные зубы не могут выпасть самостоятельно, освободив место для постоянных. Поэтому ему и пришлось снова лечь на операционный стол.

Заболевание не помешало Матераццо сделать свою мечту реальностью. Он не только стал актером, но сыграл уже в трех сезонах одного из самых популярных сериалов мира. При всем этом, как признается подросток, кастинги даются ему нелегко.

"Это одна из главных причин, почему мне не дают роли - шепелявость, проблемы с зубами и мой рост. Я хожу на прослушивания по три раза в неделю, и ничего, постоянное "нет", - говорит актер. При этом люди из окружения Матераццо уверяют парня, что светлое будущее в этой профессии еще впереди.

За жизнью подростка в соцсети следят 13 с лишним млн пользователей. Под новым постом актера собрались тысячи комментариев, в которых читатели желают ему одолеть последствия болезни и радовать зрителей новыми успехами в кино.

Ранее мы пообщались с харьковчанином Андреем Ивченко, также звездой 3 сезона "Очень странных дел". Актер родом из Украины согласился ответить на несколько вопросов о своем переезде в США и буднях в киноиндустрии.

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