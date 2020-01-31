RU  UA

Лайм

Актер из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию - и все из-за редкой болезни

Шепелявость актера в сериале кажется забавной, но в жизни ему не до смеха

пятница, 31 января 2020, 12:44
читати статтю українською

Дастин из сериала "Очень странные дела" (Гейтен Матараццо) поделился с читателями в Instagram свежим снимком из больницы - 17-летнему парню предстоит уже четвертая операция. Все дело в редком врожденном заболевании, о котором Матераццо уже рассказывал прежде. Это из-за нее у актера неправильно развиваются кости черепа, ключицы и отсутствуют верхние зубы.

С рождения парень страдает от ключично-черепной дисплазии. Заболевание является наследственным и влияет на формирование костей черепа и рост зубов, порой даже оставляет человека без выраженных ключиц. Именно болезнью объясняется шепелявость актера, однако если в сериале она кажется забавной, то в жизни ему не до смеха.

Фото: instagram.com/gatenm123

По словам подростка, из-за болезни большинство зубов в верхнем ряду не выходят наружу. Соответственно, молочные зубы не могут выпасть самостоятельно, освободив место для постоянных. Поэтому ему и пришлось снова лечь на операционный стол.

Заболевание не помешало Матераццо сделать свою мечту реальностью. Он не только стал актером, но сыграл уже в трех сезонах одного из самых популярных сериалов мира. При всем этом, как признается подросток, кастинги даются ему нелегко.

"Это одна из главных причин, почему мне не дают роли - шепелявость, проблемы с зубами и мой рост. Я хожу на прослушивания по три раза в неделю, и ничего, постоянное "нет", - говорит актер. При этом люди из окружения Матераццо уверяют парня, что светлое будущее в этой профессии еще впереди.

За жизнью подростка в соцсети следят 13 с лишним млн пользователей. Под новым постом актера собрались тысячи комментариев, в которых читатели желают ему одолеть последствия болезни и радовать зрителей новыми успехами в кино.

  • Ранее мы пообщались с харьковчанином Андреем Ивченко, также звездой 3 сезона "Очень странных дел". Актер родом из Украины согласился ответить на несколько вопросов о своем переезде в США и буднях в киноиндустрии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Есть один маленький вопрос - режиссер Ахтем Сеитаблаев о резонансе вокруг главы Госкино

Режиссер объяснил, какой видит ситуацию, сложившуюся вокруг Госкино

На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Семья актрисы готовится к церемонии прощания, которая также пройдет в Москве

8 самых известных песен из фильмов, отмеченных премией Оскар

Лучшие песни из фильмов, получившие Оскар. Номинанты на Оскар-2020 за лучшую песню

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: