Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

В конце 90-х харьковчанин Андрей Ивченко выехал в Канаду. Говорит, с перспективами дома было худо и работа в охране не привлекала вовсе. За рубежом парень крепкого телосложения стал на шаг ближе к интересной для него сфере кино - начал сниматься в массовке, подрабатывать каскадером. Через некоторое время поиски себя завели его в страны Европы, еще позже - в США, где спустя все эти годы Ивченко так же продолжает бороться за место под солнцем. И, надо сказать, не без успехов.

Роли в массовке выросли до размера эпизодических, актер засветился в сериале "Перевозчик" и даже в боевике "Три икса: Мировое господство" с Вином Дизелем. В прошлом году Ивченко сыграл роль русского солдата в кассовом сериале Netflix "Очень странные дела", а теперь готовится к съемкам в 5 сезоне "Люцифера". Мы связались с Андреем по почте и задали несколько вопросов о его буднях, о прошлом и настоящем. Спросили о страхе закостенеть в амплуа вышибалы и реалиях современного Лос-Анджелеса.

Фото: Getty Images

- Говорят, у каждого актера есть роль, после которой он просыпается по-настоящему знаменитым. Такой ли была ваша роль в "Очень странных делах"? Насколько она изменила ваши будни?

Ну я не проснулся таким уж знаменитым, но, безусловно, сериал изменил мою жизнь в реальности и в социальных сетях. Как в заглавии 3 сезона, помните? "Одно лето может изменить все". После премьеры 3 сезона люди узнают меня на улицах, просят сфотографироваться или дать автограф. Количество людей, которые подписываются на мои аккаунты в соцсетях, значительно выросло. Очень много делаю различных интервью, участвую в фотосессиях, посещаю различные мероприятия. В остальном будни продолжаются. Работа над актерским мастерством, прослушивания и так далее.

- Вы ведь поклонник сериала. Чем в свое время вам так понравился проект братьев Даффер?

Проект "Очень странные дела" имеет довольно интересный сюжет, где паранормальные явления и фантазия пересекаются со многими человеческими чувствами, нуждами и проблемами. Очень хорошо написана история о группе друзей, в жизнь которых вошла девочка с необычными возможностями, великолепная актерская работа и все это происходит в 80-х, что вызывает огромную ностальгию у многих людей. Вот, пожалуй, несколько составляющих популярности этого сериала. Также братья Даффер находят какой-то интересный поворот в каждом сезоне, который держит зрителя в напряжении от начала и до последнего эпизода.

- В своих предыдущих интервью вы упоминали, что приняли участие в безымянном кастинге, и лишь позже узнали, что речь идет о третьем сезоне "Очень странных дел". Какой была ваша реакция?

После того, как мой менеджер сказала мне, что я получил роль в "Очень странных делах", я попросил ее повторить это еще раз. Конечно же, был очень рад, что получил эту роль. Я смотрел этот сериал с первого сезона и даже не мечтал сыграть в нем, не говоря уже о том, что 3-й сезон был своего рода переломным - дети уже выросли и все перипетии в этом сезоне были их интегрированием во взрослую жизнь.

- Что доставляло вам больше всего удовольствия во время работы с другими актерами сериала?

Я бы сказал, практически все. Профессионализм, полная отдача работе на площадке. Все проходило достаточно гладко, даже если и были какие-то затруднения в работе. На площадке сериала работает очень слаженная "машина" из актеров, режиссеров и всей съемочной группы.

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- Как вам сама роль советского суперсолдата Григория? Его история закончилась или же стоит ждать сюжетных поворотов в 4 сезоне?

Григорий - солдат, который беспрекословно выполняет приказы своего командования и, несмотря ни на какие препятствия, добивается поставленной задачи. Было интересно играть этого "русского терминатора", как его сейчас называют. И так как братья Даффер ввели в 3 сезон разные популярные фильмы 80-х, то для Григория прототипом был именно Терминатор из фильма со Шварценеггером.

- Злобных русских вы играете не впервые. Те ли это роли, которые вы хотели играть, размышляя над тем, чтобы покинуть еще СССР?

Давайте начнем с того, что покидая СССР, я вообще не мечтал играть никаких ролей. А что касается злобных русских, то это просто работа. Ты идешь на прослушивание и если продюсеры и режиссер хотят видеть тебя в их проекте, то ты получаешь роль. Хотелось бы, конечно, сыграть хорошего парня, но я надеюсь, что такая возможность еще представится в будущем.

- Откуда черпаете вдохновение играть плохих парней так правдоподобно? Встречались ли в вашей жизни такие люди как Григорий?

Я встречал очень много разных людей, и не только встречал, но и имел с ними дело на разных этапах моего жизненного пути. Так что опыта у меня в этом плане достаточно. Он разнообразен, хватит и на Григория, и на другие роли, положительные или отрицательные.

- Не боитесь закостенеть в амплуа русского вышибалы? Какую роль вам хотелось бы сыграть в будущем?

У большинства актеров есть свои амплуа. Никто же не говорит, что Джейсон Стетхем закостенел в амплуа зубодробильного крутого парня. Или Джон Литгоу, который, кстати, сделал огромную и успешную карьеру, играя злодеев. Это работа, и если ты получаешь роль и тебе за нее платят, то ты выходишь на съемочную площадку и играешь плохого парня. Это такой же бизнес, как и любой другой. Вы когда-нибудь видели инженера, который отказался строить мост, только потому что ему не нравится его форма?

- Возможно разнообразия к вашим ролям добавит 5 сезон "Люцифера"? Готовы ли вы уже поделиться какими-нибудь подробностями о своем участии в очередном проекте Netflix?

Все возможно в этом мире шоу-бизнеса. Подробностями пока делится не могу. Смотрите сериал.

- Как вам досталась роль в этом проекте? Наверное, уже не приходилось участвовать в безымянном кастинге?

Если вы о сериале "Люцифер", то да. На этот раз я знал, на что я пробовался, и процесс шел гораздо быстрее, чем с "Очень странными делами".

- Говоря о вашей карьере в целом, вы не жалеете, что в свое время решили так круто изменить жизнь? Как считаете, какой была бы она сейчас, если бы не это решение?

Абсолютно ни о чем не жалею, даже о тех ошибках, которые сделал на своем пути. Если человек не делает ошибок, он не учится жизни. Главное не приобрести привычку повторять эти ошибки снова и снова. И, конечно же, быть готовым нести за них ответственность и исправлять их. Я не предсказатель, поэтому не берусь гадать, какой была бы моя жизнь, если бы я не уехал из бывшего Советского Союза. Я считаю, что мы не выбираем свою судьбу, но главное не сидеть и не ждать, пока что-то произойдет. Надо просто тяжело и усердно работать, чтобы достигнуть своих целей.

- Вы уехали из Украины, практически не зная других языков, при этом стали искать дорогу в одну из самых непростых индустрий. Каким был ваш первый год скитаний по зарубежью? Что запомнилось больше всего из того периода?

До переезда в США я жил в нескольких странах, выучил два языка. Самое трудное - это жить в стране и не знать языка. Тяжело найти хорошую работу, не можешь общаться с людьми и адаптироваться в обществе, в котором живешь. Я работал на многих работах, на двух или даже на трех одновременно. Спал мало. Но была цель, а чтобы достичь ее, надо было заплатить определенную цену. Помогать мне, кроме меня самого, было некому, вот и приходилось вкалывать.

- Как скоро вам удалось обрести какую-никакую финансовую стабильность и почувствовать себя увереннее?

Финансовая стабильность для каждого своя. У кого-то хлеб на столе и он счастлив, а кто-то и с шестизначным банковским счетом жалуется на жизнь. Я начинал свою с чистого листа четыре раза. В новых странах, без языка, с минимальным финансовым запасом и без знакомств. Но сейчас я в порядке.

- Порой люди уверены, что добиться успеха в большом кино нетрудно. Что необходимо просто приехать в Лос-Анджелес и попасть на кастинг. Что скажете на это?

Да, я знаю. Люди пишут мне в соцсетях и просят поговорить с братьями Даффер, чтобы их взяли актерами в "Очень странные дела". Но это так не работает. Этот бизнес один из самых трудных. Каждый год в Лос-Анджелес приезжает около 150 тыс. людей в надежде стать актерами, и только очень малый процент добивается этого. Очень большая конкуренция. Чтобы начать прогрессировать, тебе понадобится 7-8 лет. Ты должен совершенствовать актерское мастерство, найти хорошего агента или менеджера. Когда начнешь работать на серьезных проектах, тебе потребуется так называемый entertainment lawyer (юрист - Ред.) и пиар-агент. Очень много времени потребуется, чтобы собрать хорошую команду, на которую сможешь положиться. Ну и последнее, за все эти услуги нужно платить.

Фото: Getty Images

- Следите ли за развитием украинского кино? Что можете сказать об этом? Возможно, выделите конкретные проекты?

Я не особо слежу за украинским кинематографом, но когда есть время, могу посмотреть фильм или сериал. Понравился "Слуга Народа" и вот недавно посмотрел "Битву за Севастополь". Отличный фильм и снят на довольно высоком уровне. Хотелось бы, конечно, чтобы украинское кино развивалось и меценаты вкладывали деньги в его развитие. Ведь это очень важная часть культуры и общения с людьми.

- Как часто бываете в Украине? Следят ли здесь родные за вашими успехами в кино?

В Украине, к сожалению, бываю очень редко, но моя семья и близкие следят за моей карьерой и тем, что происходит в моей профессиональной жизни.

- У вас наверняка есть большая цель, к которой вы стремитесь? Какова она, и что еще вам предстоит пройти для ее достижения?

Моя цель - быть работающим актером и идти от проекта к проекту. Надо продолжать совершенствоваться и упорно идти к этой цели. Ну и немного удачи не помешало бы.

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