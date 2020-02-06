Фильмы с Кирком Дугласом, которые стоит посмотреть в память о 103-летнем актере

5 февраля в возрасте 103 лет скончался Кирк Дуглас - голливудский актер, снявшийся за свою 66-летнюю карьеру в 90 фильмах и сериалах. "Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и идеалам, в которые он верил, установили стандарт для всех нас", - написал в Facebook сын актера Майкл Дуглас.

Прежде чем стать Кирком Дугласом, он был Исером Даниеловичем - сыном бедных русских евреев, которые эмигрировали в Америку в 1910 году. Отец семейства, Гершл Даниелович, был торговцем-разносчиком, мальчику с детства приходилось работать, и жизнь его определялась желанием вырваться из нищеты. Сделать это удалось благодаря упорству, артистизму, обучению в Американской академии драматического искусства и постоянной работе над своим телосложением, которое помогло ему получить первые роли.

В 1941 году 25-летний Кирк Дуглас присоединился к военно-морскому флоту, но в 1943 году его собственный экипаж случайно взорвал глубинную мину слишком близко к кораблю, Дуглас получил травму и был комиссован. В это время он женился на актрисе Диане Дилл, и у пары родилось двое сыновей - актер Майкл и продюсер Джоэл.

После войны карьера Дугласа начала стремительно развиваться. В 1946 году он впервые появился на большом экране в фильме "Странная любовь Марты Айверс", в 1949 получил первую номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Чемпион", а в 50-х объединился с малоизвестным режиссером Стэнли Кубриком для работы над фильмом "Тропы славы" (1957). Это сотрудничество в 1960-м подарило ему главную роль в его карьере - роль Спартака.

Помимо легендарного "Спартака", в память о Кирке Дугласе theLime собрал три фильма, в которых его актерский талант раскрывается на полную.

"Жажда жизни" (1956)

Американская драма о жизни Винсента Ван Гога описывает страсти и борьбу мятежного художника, который в итоге покончил с собой, так и не увидев признания. Продюсеру Джону Хаусману потребовалось почти десять лет, чтобы экранизировать некогда популярную художественную биографию с Кирком Дугласом в главной роли. Многочисленные сцены фильма снимали в реальных уголках Европы, изображенных на картинах Ван Гога. За свою роль Дуглас получил номинацию "Оскар", а его партнер Энтони Куинн, сыгравший Поля Гогена, удостоился "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Злые и красивые" (1952)

Фильм, снятый в виде череды воспоминаний, рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера Джонатана Шилдса (Майкл Дуглас), который достигает славы и богатства, но в процессе теряет свою человечность. Три его "жертвы" - актриса (Лана Тернер), режиссер (Барри Салливан) и сценарист (Дик Пауэлл) - рассказывают о своих отношениях с Шилдсом, пригласившем их поработать над проектом, который, как он надеялся, поможет ему вернуть былое величие.

Американская киноакадемия отметила драму пятью "Оскарами" и положила начало бесконечным спорам о том, какие голливудские звезды стали прототипами для вымышленных персонажей. До сих пор фильм интересен как с кинематографической стороны, так и с точки зрения истории киноиндустрии, ее темной стороны, скрытой от взгляда публики.

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"Тропы славы" (1957)

В фильме о Первой мировой войне Кирк Дуглас играет отважного полковника Дакса, которому приходится вести своих людей в самоубийственную атаку на немецкую позицию. Стратегический провал заставляет генерала Миро (Джордж Макриди) переложить вину на войска, которых он обвинил в трусости. Миро выбирает трех пехотинцев, которые будут приговорены к смерти, но полковник Дакс решается бросить вызов командованию и восстановить справедливость.

Хотя фильм не удостоился каких-либо значимых наград, с тех пор он считается одним из величайших антивоенных фильмов в истории. Впрочем, из-за неоднозначного изображения французских военных "Тропы славы" в течение многих лет не показывали в нескольких европейских странах (во Франции - до 1975 года, в Швейцарии - до 1978 года и в Испании - до 1986-го).

День рождения Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс праздную в один день. Рассказываем, как пара сохранила крепкий брак и прошла через сложные испытания.

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