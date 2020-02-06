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Умер один из самых успешных актеров Голливуда Кирк Дуглас

На момент смерти ему было 103 года

четверг, 6 февраля 2020, 09:58
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В США скончался знаменитый актер, филантроп, бывший посол доброй воли США и отец четверых детей Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.

О смерти легенды Голливуда сообщил в Instagram его сын, также известный актер Майкл Дуглас, прикрепив к посту несколько архивных семейных снимков.

"С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и взгляды были стандартом для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой", - написал Майкл.

В конце поста актер трогательно обратился к покойному отцу: "Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын".

Кирк Дуглас снялся в более чем 90 фильмах. На его счету роли в таких картинах, как "Злые и красивые", "Жажда жизни", "Туз в рукаве" и многих других. Но всемирную славу ему принес фильм "Спартак", в котором он исполнил главную роль.

Успешная кинокарьера Кирка была отмечена почетным "Оскаром" в 1996 году. В активе Дугласа-старшего есть также премия "Золотой глобус" и множество номинаций.

О личной жизни актер известно, что он дважды был женат. Первой супругой Кирка стала сокурсница Дайане Дилл, которая подарила ему двоих сыновей - Майкла и Джоэла. От второй жены, актрисы Энн Байденс, у Дугласа появились еще двое детей – Питер и Эрик.

  • На 82-м году жизни скончался британский актер Алан Харрис, наиболее известный ролями в "Звездных войнах". Он умер из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.
  • Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (США). На момент смерти ему был 51 год.

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