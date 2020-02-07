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Новый сериал о Мэрилин Монро расскажет о связях актрисы с мафией и семьей Кеннеди

Сценарий для шоу напишут по биографической книге Кита Бадмана "Мэрилин Монро: последние годы"

пятница, 7 февраля 2020, 16:05
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Последние месяцы жизни Мэрилин Монро легли в основу нового сериала от студий 101 Studios (США) и Seven Seas Films (Великобритания). Это первый кинопроект о жизни покойной звезды, который официально одобрили распорядители наследия Монро Authentic Brands Group, пишет The Hollywood Reporter.

"Сейчас идеальное время, чтобы рассказать ее культовую историю, поскольку проблемы, с которыми она сталкивалась, по-прежнему преобладают в жизни женщин", - сказала Кэти Джонс, вице-президент Authentic Brands Group.

Основой для сериала стала биографическая книга Кита Бадмана "Мэрилин Монро: последние годы". По словам директора 101 Studios, писателю удалось обнаружить ранее неизвестные детали о ее жизни перед передозировкой барбитуратами в 1962 году. Шоу расскажет о том, как Мэрилин оказалась в ловушке между враждующими группировками мафии, политической династией Кеннеди и элитой Голливуда. Также оно затронет ее отношения с актером и зятем Кеннеди Питером Лоуфордом - последним человеком, который говорил с Монро перед ее смертью.

"Многие думают, что знают правду о последних месяцах Мэрилин Монро, но это сложная и трагическая история, которую мы хотим изобразить с сочувствием и уважением", - сказал соучредитель Seven Seas Films Дэн Сефтон.

Смерть актрисы в возрасте 36 лет наступила от передозировки барбитуратов и была признана самоубийством, но до сих пор существуют теории, что Мэрилин могли убить.

В книге Бадман утверждает, что Монро провела одну ночь в Джоном Кеннеди, но не была связана с его братом Робертом. Он также подробно описывает инцидент, в котором Монро подвергается сексуальной эксплуатации со стороны бандитов в отеле, принадлежащем Фрэнку Синатре.

Дата выхода сериала и имена актеров, приглашенных на главные роли, пока неизвестны.

  • Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский поделился отношением к нашумевшему сериалу Netflix. Продолжение "Ведьмака" с Генри Кавиллом выйдет в 2021 году.
  • Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец". Поклонники фэнтези-саги HBO запомнили Роберта Арамайо по роли молодого Эддарда Старка.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Мэрилин Монро

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