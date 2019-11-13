Американская актриса поделилась опасным секретом красоты Мэрилин Монро

Красота требует жертв, и 86-летняя американская актриса Рене Тейлор убедилась на своем опыте. Когда-то начинающая звезда решила последовать совету Мэрилин Монро, и это едва не обернулось для нее трагедией, пишет издание Page Six.

"У Мэрилин была самая светлая кожа, которую я когда-либо видела, - рассказала актриса на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию Института театра и кино Ли Страсберга. - Однажды она пришла в класс с Ли Страсбергом, и я спросила ее, как она этого добилась. Мэрилин ответила: "Я натираю все тело вазелином и каждое утро принимаю трехчасовую горячую ванну. Это придает моей коже сияющий блеск". И я попробовала это. Я чуть не утонула!"

Тейлор прославилась в начале 1960-х годов как комедийная актриса и стендап-комик. Среди ее самых известных работ - фильм 1967 года "Продюсеры" и комедийный сериал 90-х "Няня". В разных странах мира шоу получило множество адаптаций, в том числе сериал "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк.

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Платье Мэрилин Монро оказалось в числе самых дорогих вещей знаменитостей, когда-либо проданных на аукционе. В этом списке также фигурирует накладной ноготь Леди Гаги и использованная салфетка Скарлетт Йоханссон.

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