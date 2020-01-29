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Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский поделился отношением к нашумевшему сериалу Netflix

Продолжение "Ведьмака" с Генри Кавиллом выйдет в 2021 году. Вот, что думает об этом автор фэнтези-саги

среда, 29 января 2020, 14:14
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Польский писатель Анджей Сапковский, подаривший миру фэнтези-сагу "Ведьмак", дал интервью американскому изданию io9. Автор рассказал о своей роли в адаптации Netfix и ожиданиях от сериала, который уже продлили на 2 сезон.

По словам Сапковского, сначала он не хотел продавать Netflix права на экранизацию.

"Ко мне раньше обращались многие люди, в основном далеко не серьезные. Поэтому я практически потерял надежду, и меня было трудно убедить, когда вдруг появилось другое предложение. Но это конкретное предложение было деловым. У меня были все основания положительно реагировать", - сказал он.

Писатель попросил, чтобы его не слишком втягивали в производство сериала. Хотя в титрах "Ведьмака" упоминается его имя, сам он "не любит работать слишком усердно или слишком долго". Также у него не было желания влиять на творческий процесс, подгоняя экранизацию под свое видение.

"Я твердо верю в свободу художника и его художественное выражение. Я не вмешиваюсь и не навязываю свои взгляды другим художникам. Я ни на чем не настаиваю и ни за что не борюсь. Я советую. Когда необходимо", - говорит Сапковский.

Автор не скрывает, что американская адаптация "Ведьмака" его удивила, но прямо говорить о ее недостатках он отказался.

"Я вижу только буквы и работаю с буквами. Поэтому, когда я вижу визуализацию своей работы - будь то комиксы, игры или фильмы - иногда я действительно удивляюсь. В основном приятно, - поделился 71-летний писатель. - Я должен быть идиотом, чтобы говорить [о недостатках], ведь мое имя появляется в титрах".

На вопрос о том, чего он ждет от второго сезона "Ведьмака" и будущего франшизы в целом, Сапковский ответил цитатой писателя Джо Аберкромби: "Жизнь, по сути, полное дерьмо. Лучше всего, чтобы ваши ожидания были низкими. Может быть, вы будете приятно удивлены".

  • Все поют песню из "Ведьмака", но Джои Бэти (Лютику) уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас. После выхода сериала актер рассказал, как засыпал и просыпался с песней "Ведьмаку заплатите...".
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Раздел: ЛаймКино
Теги: Ведьмак

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