RU  UA

Лайм

На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка

Американские академики назвали главного лауреата

понедельник, 10 февраля 2020, 06:30
читати статтю українською

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремий Оскар-2020. Главной в перечне наград обычно считается статуэтка за "Лучший фильм", и в этом году она досталась картине "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо.

Всего же картина собрала четыре статуэтки. В их числе категории "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший режиссер". К тому же это первая не англоязычная картина, которая получила главный "Оскар".

В центре сюжета южнокорейского комедийно-драматического фильма - история безработной семьи, которая во что бы то ни стало решает исправить свое финансовое положение за счет другой весьма обеспеченной семейной пары. Вот только бездельники выбирают для этого не самый тривиальный способ.

"Оскар" для картины "Паразиты" - не первая крупная награда. В мае прошлого года фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви 72-го Каннского кинофестиваля.

  • Церемония вручения кинопремий Оскар-2020 прошла традиционно в театре "Долби". Прямую трансляцию из зала вели 225 стран, включая Украину.
  • Смотрите также по ссылке полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: Оскар-2020

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Оскар-2020: все победители главной кинопремии года

Победители Оскара 2020: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса

Как прошла церемония Оскар 2020: главные ее события и все победители

92-я церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля.

Церемония вручения премий Оскар-2020: где и когда смотреть в Украине

Прямую трансляцию церемонии Оскар 2020 из Лос-Анджелеса проведут 225 стран

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: