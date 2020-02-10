На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремий Оскар-2020. Главной в перечне наград обычно считается статуэтка за "Лучший фильм", и в этом году она досталась картине "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо.

Всего же картина собрала четыре статуэтки. В их числе категории "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший режиссер". К тому же это первая не англоязычная картина, которая получила главный "Оскар".

В центре сюжета южнокорейского комедийно-драматического фильма - история безработной семьи, которая во что бы то ни стало решает исправить свое финансовое положение за счет другой весьма обеспеченной семейной пары. Вот только бездельники выбирают для этого не самый тривиальный способ.

"Оскар" для картины "Паразиты" - не первая крупная награда. В мае прошлого года фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви 72-го Каннского кинофестиваля.

Церемония вручения кинопремий Оскар-2020 прошла традиционно в театре "Долби". Прямую трансляцию из зала вели 225 стран, включая Украину.

Смотрите также по ссылке полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

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