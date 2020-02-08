В США вручают премии Оскар 2020: главное о церемонии в режиме онлайн

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе проходит церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020. Прямая трансляция из местного театра "Долби" проходит в 225 странах, в том числе и в Украине. С 00:00 по Киеву открылась красная дорожка премии, сама же церемония вручения статуэток начнется в 03:00. theLime следит за ходом мероприятия и предлагает вам самые важные события в режиме онлайн (чтобы следить за новостями из ЛА, скрольте страницу вниз).

01:42 А вот и Билли Айлиш. Певица не стала изменять фирменному мешковатому стилю ради "Оскара". В плюшевом костюме Chanel звезда похвасталась безумным маникюром и ушла готовиться к выступлению: этим вечером она будет петь для гостей церемонии.

01:35 Оформление церемонии красной дорожки обошлось в этом году в $24 700. Над ней работали 700 сотрудников, которым потребовалось 900 часов.

01:16 В память о баскетболисте Коби Брайанте режиссер Спайк Ли пришел на "Оскар" в кроссовках и фирменном фиолетовом костюме с номером 24, под которым играл погибший спортсмен.

01:00 Напомним, 92-церемония снова будет проходить без ведущих. Победители премии будут получать статуэтки из рук голливудских звезд, в числе которых Натали Портман, Том Хэнкс, Киану Ривз, Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Стив Мартин, Сальма Хайек, Оливия Колман, Рами Малек и другие.

00:52 Ну и как же на "Оскаре" без стиляги Билли Портера?!

Фото: Getty Images

00:48 Тем временем на красной дорожке появляются первые знаменитости. В их числе актеры драмы Сэма Мендеса "1917", режиссер и команда фильма "Паразиты" и другие.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

00:35 Напомним, что в этом году за статуэтку в категории "Лучший фильм" соревнуются 9 фильмов:

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"Джокер" (Joker)

"1917" (1917)

"Ирландец" (The Irishman)

"Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)

"Форд против Феррари" (Ford v Ferrari)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Паразиты" (Parasite)

"Брачная история" (Marrige Story)

Мнения насчет этого перечня расходятся: кто-то считает, что 92-я церемония собрала самые сильные фильмы за последние несколько лет, кто-то же уверяет, что все далеко не так радужно, и кто бы ни получил награду, хороших фильмов в этом списке нет. Кстати, полный список картин-претендентов на премию Оскар-2020 смотрите здесь.

00:30 Привет всем кинолюбителям. Сегодня мы следим за главными событиями 92-й церемонии вручения премий "Оскар". Из года в год суждения американских академиков вызывают массу споров и дискуссий, тем не менее за каждой премией без преувеличений следят миллионы зрителей во всем мире.

Сперва стоит ответить на главный вопрос - где смотреть церемонию Оскар-2020 онлайн. Увы, здесь без вариантов. Во всяком случае официальных. Дело в том, что учредители премии делают все возможное, чтобы трансляции оставались исключительно официальными, поэтому права на это имеют лишь крупные телеканалы. Например, американский ABC или украинский "Україна", которые традиционно стали в этом году партнерами. Любительские трансляции в YouTube мониторятся и закрываются максимально быстро. Именно поэтому мы предлагаем сегодня трансляцию главных событий в текстовом формате.

В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" посоревнуются фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.

Читайте также о 8-ке самых известных песен из фильмов, отмеченных премией "Оскар". Эти хиты были написаны специально для фильмов, но быстро их "переросли".

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