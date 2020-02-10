Оскар-2020: все победители главной кинопремии года

9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 92-я Церемония награждения премии "Оскар-2020", отметившая главные достижения кинематографа за минувший год. Вот, кто одержал победу в ее 24-х номинациях.

Лучший фильм - "Паразиты", Пон Чжун Хо

Историческое событие: впервые в главной категории победил иностранный фильм. Трагикомедия о классовом конфликте в современном корейском обществе собрала наибольшее число наград на "Оскаре-2020", став абсолютным триумфатором кинопремии.

Лучший режиссер - Пон Чжун Хо, "Паразиты"

Один из самых известных южнокорейских режиссеров после победы в категории "Лучший международный фильм" готов был расслабиться, но не сложилось. Пон Чжун Хо не скрывал своего восхищения, отдав дань уважения известным коллегам-конкурентам по номинации.

"В киношколе я учился на фильмах Мартина Скорсезе. И даже номинация для меня - большая честь, я никогда не думал, что смогу победить, - сказал он. - Квентин Тарантино, Сэм Мендес, Тод Филлипс. Если бы академия изменила правила, я бы разделил "Оскар" со всеми вами. Спасибо, я буду пить до следующего утра".

Лучший актер - Хоакин Феникс, "Джокер"

Экоактивист Хоакин Феникс свою победу на "Оскаре" посвятил проблемам промышленного животноводства и попросил коллег сочувствовать окружающей среде. "Я в своей жизни был эгоистом, плохим человеком, но многие из вас дали мне второй шанс. Когда мы помогаем друг другу расти, это лучшая черта человечества", - сказал актер со слезами на глазах.

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер, "Джуди"

Когда-то Джуди Гарленд проиграла свой "Оскар" актрисе Грейс Келли, но Рене Зеллвегер все же удалось вырвать победу у конкуренток по номинации. Ее победа не стала неожиданностью, поскольку ранее роль Рене в биографической драме отметили "Золотым глобусом" и премией Гильдии киноактеров.

Лучший актер второго плана - Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"

Брэд Питт посвятил первый "Оскар" в своей карьере Квентину Тарантино и детям. "Эта награда на самом деле для Квентина Тарантино. Ты оригинален, ты единственный в своем роде. Индустрия была бы значительно беднее без тебя, - сказал Питт. - Это и для моих детей. Я обожаю вас".

Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн, "Брачная история"

Трехкратная номинантка на премию "Оскар" получила признание Американской киноакадемии за роль адвоката Норы Фэншоу.

загрузка...

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты", Пон Чжун Хо

Свою первую оскаровскую победу режиссер и сценарист посвятил родной Южной Корее и любимой жене.

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо", Тайка Вайтити

Фильм снят по мотивам книги Кристины Лененс "Caging Skies" и рассказывает о жизни мечтательного 10-летнего мальчика во времена падения нацистской Германии. "Оскар" стал для его режиссера и сценариста Тайки Вайтити первым в карьере.

Лучший анимационный фильм - "История игрушек 4"

Заключительная часть франшизы "История игрушек" принесла своим создателям, студиям Pixar и Walt Disney Pictures, более $1 млрд и третий "Оскар" (первые два мультфильм получил в 2010 году).

Лучший международный фильм - "Паразиты", Пон Чжун Хо

Южнокорейский фильм стоил своим создателям всего $11 млн - мизерные деньги по голливудским меркам. Тем не менее, картина собрала награды на самых престижных кинопремиях мира и покорила "Оскар". "Я готов пить сегодня вечером", - признался счастливый режиссер.

Лучший документальный полнометражный фильм - "Американская фабрика"

Лента рассказывает о китайской фабрике Fuyao в американском городке Морейне. Она является первым фильмом от продюсера Барака Обамы и продюсерской компанией Мишель Обамы, Higher Ground Productions.

Лучший документальный короткометражный фильм - "Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)"

Картина рассказывает о сложностях обучения и досуга девочек в охваченном войной Афганистане.

Лучший игровой короткометражный фильм - "Соседское окно"

Лучший анимационный короткометражный фильм - "Волосатая любовь"

Трогательный мультфильм рассказывает о том, как любящий папа пытается совладать с непослушными волосами дочери.

Лучшая музыка к фильму - "Джокер", Гуднадоуттир

Хильдур - четвертая женщина за 92-летнюю историю "Оскара", получившая награду в этой номинации. Она создала музыку для сериала "Чернобыль", получила "Золотой глобус" за саундтрек к "Джокеру" и сорвала стоячую овацию коллег из Голливуда. Награду победительница посвятила всем женщинам, которые "слышат музыку внутри".

Лучшая песня к фильму - "Рокетмен", Элтон Джон и Бэрни Топин

Первый "Оскар" сэр Элтон Джон получил за мультфильм "Король лев", и новая победа его не на шутку взволновала. "Это мечта, которая исполнилась", - сказал певец, передав привет своим детям и поблагодарив поэта-песенника Бэрни Топина, с которым работает 53 года.

Лучший звук - "1917", Марк Тейлор и Стюарт Уилсон

Лучший звуковой монтаж - "Ford против Ferrari", Дональд Сильвестр

Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды в Голливуде", Барбара Линг, Нэнси Хай

Лучшая операторская работа - "1917", Роджер Дикинс

Работа над военной драмой Сэма Мендеса принесла оператору Роджеру Дикинсу второй "Оскар" и 15-ю номинацию.

Лучший грим и прически - "Скандал"

Лучший дизайн костюмов - "Маленькие женщины", Жаклин Дюран

Известная художница по костюмам Жаклин Дюран получает "Оскар" во второй раз. Наряды для "Маленьких женщин" она создавала, руководствуясь архивными фотографиями и эскизами.

Лучший монтаж - "Ford против Ferrari", Эндрю Баклан и Майкл МакКаскер

Лучшие визуальные эффекты - "1917", Казу Хиро, Вивиан Бейкер, Анна Морган

Хотя букмекеры были уверены в победе блокбастера "Мстители: Финал", военная драма Сэма Мендеса была облюбована кинематографистами, и профессиональное чутье их не подвело.

В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" соревновались фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.

Слушайте также 8 самых известных песен, отмеченных премией "Оскар". Эти хиты были написаны специально для фильмов, но быстро их "переросли".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.