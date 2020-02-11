RU  UA

Лайм

Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса

За 92-летнюю историю премии подобных достижений добился лишь фильм Пона Джун-Хо

вторник, 11 февраля 2020, 18:01
читати статтю українською

Южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо, который получил в этом году "Оскар" в категории "Лучший фильм", внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За 92-летнюю историю существования премии картина стала первой, которой удалось помимо главной награды завоевать еще и статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Соответствующая информация появилась на странице Книги рекордов в Твиттер. Что же касается фильма "Паразиты", вечером 9 февраля помимо перечисленных выше наград он также был награжден статуэтками за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Комедийно-драматический фильм Пона Джун-Хо рассказывает о безработной семье, которая во что бы то ни стало решает исправить свое финансовое положение за счет другой обеспеченной семейной пары. Для этого бездельники выбирают не самый тривиальный способ, что в корне меняет жизнь всех героев.

"Оскар" - не первая крупная награда для "Паразитов". В мае прошлого года фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского фестиваля.

  • Церемония вручения кинопремий Оскар-2020 прошла традиционно в театре "Долби". Прямую трансляцию из зала вели 225 стран, включая Украину.
  • Смотрите также по ссылке полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка

Американские академики назвали главного лауреата премии Оскар-2020

Оскар-2020: все победители главной кинопремии года

Победители Оскара 2020: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса

Как прошла церемония Оскар 2020: главные ее события и все победители

92-я церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: