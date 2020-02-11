Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо, который получил в этом году "Оскар" в категории "Лучший фильм", внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За 92-летнюю историю существования премии картина стала первой, которой удалось помимо главной награды завоевать еще и статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Соответствующая информация появилась на странице Книги рекордов в Твиттер. Что же касается фильма "Паразиты", вечером 9 февраля помимо перечисленных выше наград он также был награжден статуэтками за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Комедийно-драматический фильм Пона Джун-Хо рассказывает о безработной семье, которая во что бы то ни стало решает исправить свое финансовое положение за счет другой обеспеченной семейной пары. Для этого бездельники выбирают не самый тривиальный способ, что в корне меняет жизнь всех героев.

"Оскар" - не первая крупная награда для "Паразитов". В мае прошлого года фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского фестиваля.

Церемония вручения кинопремий Оскар-2020 прошла традиционно в театре "Долби". Прямую трансляцию из зала вели 225 стран, включая Украину.

Смотрите также по ссылке полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

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