В сети появился тизер "Очень странных дел-4" - теперь фаны сериала знают, выжил ли Джим Хоппер

На канале сериала "Очень странные дела" в YouTube появился новый тизер четвертого сезона. И если вам кажется, что в третьем было слишком много русских, то здесь, судя по всему, их будет еще больше.

Короткий ролик переносит зрителя в снежные края СССР, наверняка это будет Сибирь. В кадре тяжело трудятся заключенные - прокладывают железную дорогу. В это время их охраняют военные с собаками. Казалось бы, никакой связи с "Очень странными делами", но одним из парней в полосатой форме внезапно оказывается шериф Хоукинса Джим Хоппер.

Финал третьего сезона так и не ответил на вопрос, выжил ли полицейский после уничтожения секретной базы русских в Хоукинсе. Теперь же поклонники узнали, что да. И радости в комментариях под роликом нет предела.

Премьера четвертого сезона ожидается в 2020 году, но точная дата релиза пока остается в секрете.

А тем временем читайте на theLime интервью с актером из "Очень странных дел", харьковчанином Андреем Ивченко. В конце 90-х он выехал в Канаду, а сегодня живет в США и снимается в проектах Netflix.

Дастин из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию, и все из-за редкой болезни. Шепелявость актера в сериале кажется забавной, но в жизни ему не до смеха.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.